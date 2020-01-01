Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

При взрыве на заводе в Польше пострадали 10 рабочих

Комментариев: 0
Двое рабочих получили тяжелые травмы и были экстренно эвакуированы вертолетами. Взрыв произошел в обжиговой печи.
Двух пострадавших эвакуировали вертолетами
Двух пострадавших эвакуировали вертолетами
PAP

В Польше на кирпичном заводе в Ярушуве произошел взрыв, в результате чего пострадали 10 работников, сообщает RMF FM в понедельник, 22 июня.

Взрыв произошел около 12:45 в обжиговой печи.

Двое пострадавших экстренно эвакуированы на вертолетах. Еще восемь человек, с менее тяжелыми травмами, также госпитализированы.

Отмечается, что причиной стал взрыв угольной пыли. 

Конструкция здания завода не получила серьезных повреждений.

Напомним, накануне в Киеве произошел взрыв в жилом доме, в результате которого было разрушено несколько этажей, 3 человека погибли, 5 пострадали, двоих еще ищут.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Польша, завод, взрыв
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь