При взрыве на заводе в Польше пострадали 10 рабочих
Двое рабочих получили тяжелые травмы и были экстренно эвакуированы вертолетами. Взрыв произошел в обжиговой печи.
В Польше на кирпичном заводе в Ярушуве произошел взрыв, в результате чего пострадали 10 работников, сообщает RMF FM в понедельник, 22 июня.
Взрыв произошел около 12:45 в обжиговой печи.
Двое пострадавших экстренно эвакуированы на вертолетах. Еще восемь человек, с менее тяжелыми травмами, также госпитализированы.
Отмечается, что причиной стал взрыв угольной пыли.
Конструкция здания завода не получила серьезных повреждений.
Напомним, накануне в Киеве произошел взрыв в жилом доме, в результате которого было разрушено несколько этажей, 3 человека погибли, 5 пострадали, двоих еще ищут.
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