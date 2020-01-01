При взрыве на заводе в Польше пострадали 10 рабочих

Двое рабочих получили тяжелые травмы и были экстренно эвакуированы вертолетами. Взрыв произошел в обжиговой печи.

В Польше на кирпичном заводе в Ярушуве произошел взрыв, в результате чего пострадали 10 работников, сообщает RMF FM в понедельник, 22 июня.

Взрыв произошел около 12:45 в обжиговой печи.

Двое пострадавших экстренно эвакуированы на вертолетах. Еще восемь человек, с менее тяжелыми травмами, также госпитализированы.

Отмечается, что причиной стал взрыв угольной пыли.

Конструкция здания завода не получила серьезных повреждений.

Напомним, накануне в Киеве произошел взрыв в жилом доме, в результате которого было разрушено несколько этажей, 3 человека погибли, 5 пострадали, двоих еще ищут.

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