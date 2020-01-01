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Южная Корея обвинила Пхеньян в психологической войне

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Через два года после мирного саммита стороны вернулись к конфронтации, которая усиливается с каждым днем.
Южно корейские солдаты демонтируют громкоговорители на границе с Северной Кореей в 2004 году
Южно корейские солдаты демонтируют громкоговорители на границе с Северной Кореей в 2004 году
yna.co.kr
 
Северная Корея вновь устанавливает пропагандистские громкоговорители в районах вдоль границы с Южной Кореей. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщило южнокорейское информагентство Yonhap.
 
 
Представители КНДР установили десятки громкоговорителей минимум в 40 местах в демилитаризованной зоне вдоль границы. Теперь в Сеуле также рассматривают возможность восстановления своих громкоговорителей.
 
Они были убраны в 2018 году после межкорейского саммита и соответствующего соглашения между министрами обороны обеих стран.
 
"Мы внимательно следим за действиями Севера по ведению психологической войны. Мы сохраняем жесткую позицию готовности должным образом реагировать на любые ситуации", - заявил представитель Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.
 
Как сообщалось ранее, издательства и типографии в Пхеньяне напечатали 12 млн пропагандистских листовок для распространения на территории Южной Кореи. 

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Теги: конфликт, Северная Корея, Южная Корея, пограничная служба
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Источник: korrespondent.net

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