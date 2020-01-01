Южная Корея обвинила Пхеньян в психологической войне

Через два года после мирного саммита стороны вернулись к конфронтации, которая усиливается с каждым днем.

Южно корейские солдаты демонтируют громкоговорители на границе с Северной Кореей в 2004 году yna.co.kr

Северная Корея вновь устанавливает пропагандистские громкоговорители в районах вдоль границы с Южной Кореей. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщило южнокорейское информагентство Yonhap.

Представители КНДР установили десятки громкоговорителей минимум в 40 местах в демилитаризованной зоне вдоль границы. Теперь в Сеуле также рассматривают возможность восстановления своих громкоговорителей.

Они были убраны в 2018 году после межкорейского саммита и соответствующего соглашения между министрами обороны обеих стран.

"Мы внимательно следим за действиями Севера по ведению психологической войны. Мы сохраняем жесткую позицию готовности должным образом реагировать на любые ситуации", - заявил представитель Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

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