Южная Корея обвинила Пхеньян в психологической войне
Через два года после мирного саммита стороны вернулись к конфронтации, которая усиливается с каждым днем.
Северная Корея вновь устанавливает пропагандистские громкоговорители в районах вдоль границы с Южной Кореей. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщило южнокорейское информагентство Yonhap.
Представители КНДР установили десятки громкоговорителей минимум в 40 местах в демилитаризованной зоне вдоль границы. Теперь в Сеуле также рассматривают возможность восстановления своих громкоговорителей.
Они были убраны в 2018 году после межкорейского саммита и соответствующего соглашения между министрами обороны обеих стран.
"Мы внимательно следим за действиями Севера по ведению психологической войны. Мы сохраняем жесткую позицию готовности должным образом реагировать на любые ситуации", - заявил представитель Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.
Как сообщалось ранее, издательства и типографии в Пхеньяне напечатали 12 млн пропагандистских листовок для распространения на территории Южной Кореи.
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