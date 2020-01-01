Туристическая сфера плавно выходит из карантина

Больше всего туристические поездки по всему миру сократились в апреле - на 97%, отмечают в организации.

Туристическая отрасль в некоторых регионах мира начала понемногу восстанавливаться после нескольких месяцев беспрецедентного падения. Об этом сообщила в понедельник, 22 июня, пресс-служба Всемирной туристской организации ООН (UNWTO).

"Туризм постепенно возобновляют все больше стран, особенно в Северном полушарии. В то же время, в большинстве государств мира ограничения на международные поездки сохраняются, а туризм - все еще среди самых пострадавших из-за пандемии отраслей", - говорится в сообщении.

Организация обратилась к мировым правительствам с просьбой поддержать индустрию, в которой работают миллионы людей, а в некоторых странах она является основой экономики.

"Жизненно важно, чтобы возобновление туризма стало приоритетом для государств, при этом он должен быть безопасным. Мы приветствуем шаги по экономической поддержке туризма и созданию основы для его восстановления, предпринятые как Евросоюзом, так и отдельными странами, включая Францию и Испанию", - отметил глава UNWTO Зураб Пололикашвили.

В организации напомнили, что в апреле туристические поездки по всему миру сократились на 97%, в марте - на 55%. В период с января по апрель 2020 года турсектор потерял 195 млрд долларов за счет сокращения поездок на 44%.

"Больше всего пострадал Азиатско-Тихоокеанский регион, куда число путешествий сократилось на 51% с января по апрель. Европа - на втором месте (-44%), за ней Ближний Восток (-40%), страны Американского континента (-36%) и Африка (-35%)", - сообщает UNWTO.

В начале мая организация озвучила три сценария для турсектора в 2020 году. Они предполагают снижение мирового турпотока на 58-78% в зависимости от введенных странами ограничений.

Предполагается, что из-за пандемии число международных туристических поездок в мире сократится на 850 млн - 1,1 млрд, а потери сектора составят 910 млрд - 1,2 трлн. долларов.

Еще свои границы для туристов после длительного запрета открыл Дубай.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet