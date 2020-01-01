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Туристическая сфера плавно выходит из карантина

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Больше всего туристические поездки по всему миру сократились в апреле - на 97%, отмечают в организации.
Цифры говорят о восстановлении отрасли
Цифры говорят о восстановлении отрасли
 
Туристическая отрасль в некоторых регионах мира начала понемногу восстанавливаться после нескольких месяцев беспрецедентного падения. Об этом сообщила в понедельник, 22 июня, пресс-служба Всемирной туристской организации ООН (UNWTO).
 
"Туризм постепенно возобновляют все больше стран, особенно в Северном полушарии. В то же время, в большинстве государств мира ограничения на международные поездки сохраняются, а туризм - все еще среди самых пострадавших из-за пандемии отраслей", - говорится в сообщении.
 
Организация обратилась к мировым правительствам с просьбой поддержать индустрию, в которой работают миллионы людей, а в некоторых странах она является основой экономики.
 
"Жизненно важно, чтобы возобновление туризма стало приоритетом для государств, при этом он должен быть безопасным. Мы приветствуем шаги по экономической поддержке туризма и созданию основы для его восстановления, предпринятые как Евросоюзом, так и отдельными странами, включая Францию и Испанию", - отметил глава UNWTO Зураб Пололикашвили.
 
В организации напомнили, что в апреле туристические поездки по всему миру сократились на 97%, в марте - на 55%. В период с января по апрель 2020 года турсектор потерял 195 млрд долларов за счет сокращения поездок на 44%.
 
"Больше всего пострадал Азиатско-Тихоокеанский регион, куда число путешествий сократилось на 51% с января по апрель. Европа - на втором месте (-44%), за ней Ближний Восток (-40%), страны Американского континента (-36%) и Африка (-35%)", - сообщает UNWTO.
 
В начале мая организация озвучила три сценария для турсектора в 2020 году. Они предполагают снижение мирового турпотока на 58-78% в зависимости от введенных странами ограничений.
 
Предполагается, что из-за пандемии число международных туристических поездок в мире сократится на 850 млн - 1,1 млрд, а потери сектора составят 910 млрд - 1,2 трлн. долларов.
 
Отметим, примером для восстановления туристического бизнеса является Испания. Страна накануне "открыла небо" для туристов.
 
Еще свои границы для туристов после длительного запрета открыл Дубай.

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Теги: туристы, карантин, поездки, Коронавирус, перелеты
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Источник: korrespondent.net

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