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Иран отправит Франции "черный ящик" МАУ в ближайшее время

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Иран намерен отправить "черный ящик" самолета МАУ во Францию в ближайшие дни, чтобы проанализировать его данные.
Иран отправит "черный ящик"
Иран отправит "черный ящик"
 
В ближайшее время во Францию должны поступить "черные ящики" сбитого самолета МАУ для расшифровки. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД Ирана по итогам телефонного разговора министра Мохаммада Джавада Зарифа с канадским коллегой Франсуа-Филиппом Шампанем.
 
 
"В телефонном разговоре с министром иностранных дел Канады Франсуа-Филиппом Шампанем в понедельник министр иностранных дел Зариф сообщил ему, что Иран отправит "черный ящик" украинского самолета во Францию в ближайшие дни, чтобы проанализировать его данные", - говорится в сообщении.
 
Иранский министр утверждает, что решение об отправке бортового регистратора было принято уже давно и "оно будет реализовано в ближайшее время".
 
Еще Зариф заявил, что Иран уже проинформировал Украину о своей готовности решать юридические вопросы. Имеются ввиду выплаты компенсации семьям пассажиров, погибших в крушении, а также выплаты компенсации за украинский авиалайнер.
 
"Однако, добавил Зариф, Украина до сих пор не назначила делегацию для проведения переговоров, но Исламская Республика Иран продолжает заниматься этим вопросом", - сообщили в иранском министерстве.
 
Накануне премьер-министр Канады Джастин Трюдо подтвердил скорую передачу "черных ящиков" самолета МАУ в Париж.

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Теги: авиакатастрофа, Иран, самолет, МАУ
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Источник: korrespondent.net

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