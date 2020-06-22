В Британии минимальное число жертв COVID с марта

В ближайшее время населению должны пояснить, останутся ли в силе правила по социальной дистанции в общественных местах.

В Великобритании зафиксировали самое низкое число смертей от коронавируса с марта месяца - за прошедшие сутки скончались от инфекции только 15 человек. Об этом свидетельствуют данные Департамента здравоохранения и социальной помощи, пишет в понедельник, 22 июня, ЕП

За сутки также подтверждено 958 новых случаев инфицирования, проведено 139659 тестов.

Общее число жертв коронавируса в Королевстве - 42 647 человек, было инфицировано более 305 тысяч человек.

Ожидается, что британский премьер-министр Борис Джонсон объявит во вторник, 23 июня, сможет ли с 4 июля восстановить работу сектор гостеприимства и будет ли ослаблено в Англии "правило двух метров", которое касается социальной дистанции в общественных местах.

Напомним, в Великобритании премьер-министр Борис Джонсон заявил , что местные ученые сделали "наибольший прорыв" в лечении коронавируса.

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