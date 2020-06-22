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В Британии минимальное число жертв COVID с марта

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В ближайшее время населению должны пояснить, останутся ли в силе правила по социальной дистанции в общественных местах.
За сутки только 15 жертв инфекции
За сутки только 15 жертв инфекции
 
В Великобритании зафиксировали самое низкое число смертей от коронавируса с марта месяца - за прошедшие сутки скончались от инфекции только 15 человек. Об этом свидетельствуют данные Департамента здравоохранения и социальной помощи, пишет в понедельник, 22 июня, ЕП.
 
За сутки также подтверждено 958 новых случаев инфицирования, проведено 139659 тестов.
 
Общее число жертв коронавируса в Королевстве -  42 647 человек, было инфицировано более 305 тысяч человек.
 
Ожидается, что британский премьер-министр Борис Джонсон объявит во вторник, 23 июня, сможет ли с 4 июля восстановить работу сектор гостеприимства и будет ли ослаблено в Англии "правило двух метров", которое касается социальной дистанции в общественных местах.
 
Напомним, в Великобритании премьер-министр Борис Джонсон заявил, что местные ученые сделали "наибольший прорыв" в лечении коронавируса.
 
Еще сообщалось, что в Британии ученые начали тестировать на людях вакцину от COVID-19.

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Теги: пандемия, карантин, Великобритания, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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