Болгария вернулась к масочному режиму

Кроме того, все мероприятия в помещении должны быть организованы до 50% от их вместимости. Мера распространяется на ночные клубы, рестораны, театры, аптеки, общественный транспорт.

Ношение медицинской маски в Болгарии вновь сделали обязательным для закрытых помещений

Министерство здравоохранения Болгарии обязало всех граждан снова носить маски в закрытых помещениях. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщило болгарское издание Novinite. По словам главы Минздрава Кирилла Ананиева, решение снова ввести масочный режим принято на фоне общего усиления ограничительных мер. Причиной стало ухудшение эпидемиологической ситуации в Болгарии. Так, с 7 по 22 июня число активных случаев заболевания COVID-19 увеличилось на 626. По словам главного государственного санитарного инспектора Ангела Кунчева, большой проблемой является то, что люди не придерживаются рекомендованных мер. Как сообщалось, карантин в Болгарии власти ослабили в начале мая , разрешив поездки внутри страны. Бары и рестораны возобновили работу после проверок региональными инспекциями здравоохранения. Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Корреспондент