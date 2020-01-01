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Болгария вернулась к масочному режиму

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Кроме того, все мероприятия в помещении должны быть организованы до 50% от их вместимости. Мера распространяется на ночные клубы, рестораны, театры, аптеки, общественный транспорт.
Ношение медицинской маски в Болгарии вновь сделали обязательным для закрытых помещений
Ношение медицинской маски в Болгарии вновь сделали обязательным для закрытых помещений
 
Министерство здравоохранения Болгарии обязало всех граждан снова носить маски в закрытых помещениях. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщило болгарское издание Novinite.
 
 
По словам главы Минздрава Кирилла Ананиева, решение снова ввести масочный режим принято на фоне общего усиления ограничительных мер. 
 
Причиной стало ухудшение эпидемиологической ситуации в Болгарии. Так, с 7 по 22 июня число активных случаев заболевания COVID-19 увеличилось на 626.
 
По словам главного государственного санитарного инспектора Ангела Кунчева, большой проблемой является то, что люди не придерживаются рекомендованных мер.
 
Как сообщалось, карантин в Болгарии власти ослабили в начале мая, разрешив поездки внутри страны. Бары и рестораны возобновили работу после проверок региональными инспекциями здравоохранения.

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Теги: эпидемия, Болгария, карантин, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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