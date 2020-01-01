Нью-Йорк против памятника Рузвельту. Трамп в шоке

Руководство Американского музея естественной истории, расположенного в Нью-Йорке, приняло решение демонтировать памятник президенту Теодору Рузвельту.

Война с памятниками, начатая по всему миру в рамках антирасистского движения, докатилась и до одного из самых уважаемых американских президентов Теодора Рузвельта.

В Нью-Йорке решили убрать памятник 26-му президенту США. Причина – снова расовая. Дональд Трамп возмущен.

Композиция не подошла

Скульптурная композиция с Рузвельтом была создана в 1940 году и установлена у входа в Американский музей естественной истории. Она изображает Рузвельта на коне и идущих рядом с ним представителя коренного населения Америки и выходца из Африки.

Композиционное решение памятника в современном обществе, сообщила президент музея Эллен Фаттер, зачастую воспринимается как символ расизма и колониализма. К личности Рузвельта у музея претензий нет. А вот к "иерархической композиции" самого памятника есть. Она намекает на расовое неравенство в США, подчеркнула Фаттер.

Решение демонтировать памятник одобрил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио и правнук президента Рузвельта Теодор Рузвельт IV, подчеркнувший, что конная статуя никак не отражает суть наследия его предка.

В свою очередь президент США Дональд Трамп выступил резко против демонтажа памятника. “Глупо. Не делайте это!”, - написал он в Twitter.

Наследие Рузвельта

Теодор Рузвельт провел на посту президента два срока с 1901 по 1909 годы, он считается одним из самых ярких и уважаемых президентов в истории США.

В частности портрет Рузвельта высечен в знаменитом барельефе на горе Рашмор - вместе с портретами трех других президентов - Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона и Авраама Линкольна.

Кстати, Джефферсона и Вашингтона многие антирасистские активисты также критикуют - оба президента были рабовладельцами.

Рузвельт – был членом Республиканской партии. Он стал самым молодым (42 года и 10 месяцев) президентом за всю историю США. Теодор создал себе имидж первого великого американского героя нового века — века средств массовой информации. Рузвельт умело скрестил имидж необычайно мужественной и властной фигуры. Он считал отсутствие или недостаток мужественности угрозой не только политическим реформам в самой стране, но и её политическим позициям за рубежом.

Рузвельт отказался от изоляционизма и запустил становление Америки как мировой державы, активно действующей во всём мире. Именно ему принадлежат выражения “политика большой дубинки” и “мировой полицейский”.

Рузвельт был первым президентом, который пригласил в Белый дом представителя афроамериканцев и первым американцем, получившим в 1906 году Нобелевскую премию мира - за посредничество в заключении русско-японского Портсмутского мира.

Одновременно с этим его часто критикуют за поддержку евгеники, которую ближе к середине XX века стали рассматривать как теоретическую основу для преступлений нацизма.