Украина и Турция возобновят переговоры по торговле

Ермак и Калин договорились о заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Официальные Киев и Анкара вернутся к переговорному процессу об условиях режима свободной торговли между странами. Такая договоренность достигнута в ходе встречи главы офиса президента Андрея Ермака со специальным советником и пресс-секретарем президента Турции Ибрагимом Калином, сообщил офис президента в понедельник, 22 июня.

Стороны договорились активизировать работу в рамках механизмов двустороннего взаимодействия, в частности в части проведения двенадцатого заседания межправительственной украинского-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Отдельно участники встречи обсудили отношения в сфере военно-промышленного комплекса и усиление сотрудничества двух государств в оборонной отрасли.

Напомним, в феврале 2020 года тогдашний министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов и министр торговли Турции Рухсар Пекджан подписали меморандум относительно переговоров о режиме свободной торговли между странами.

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