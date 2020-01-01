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Украина и Турция возобновят переговоры по торговле

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Ермак и Калин договорились о заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.
Отдельно участники встречи обсудили отношения в сфере военно-промышленного комплекса
Отдельно участники встречи обсудили отношения в сфере военно-промышленного комплекса
president.gov.ua
 
Официальные Киев и Анкара вернутся к переговорному процессу об условиях режима свободной торговли между странами. Такая договоренность достигнута в ходе встречи главы офиса президента Андрея Ермака со специальным советником и пресс-секретарем президента Турции Ибрагимом Калином, сообщил офис президента в понедельник, 22 июня.
 
 
Стороны договорились активизировать работу в рамках механизмов двустороннего взаимодействия, в частности в части проведения двенадцатого заседания межправительственной украинского-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
 
Отдельно участники встречи обсудили отношения в сфере военно-промышленного комплекса и усиление сотрудничества двух государств в оборонной отрасли.
 
Напомним, в феврале 2020 года тогдашний министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов и министр торговли Турции Рухсар Пекджан подписали меморандум относительно переговоров о режиме свободной торговли между странами.

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Теги: Украина, Турция, торговля, зона свободной торговли, Офис президента
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Источник: korrespondent.net

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