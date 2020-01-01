Украина присоединилась к призыву ООН о прекращении огня во всех странах

Генсек ООН призвал все страны прекратить военные конфликты и сосредоточиться на борьбе с болезнью COVID-19.

Украина стала 170 страной, поддержавшей призыв генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша к глобальному прекращению огня. Об этом, в понедельник, 22 июня, сообщает постоянное представительство Украины при ООН в Facebook.

Сообщается, что призыв генсека был обнародован 23 марта 2020 года. Украина присединилась к нему почти через два меясца.

"Мы выражаем глубокую обеспокоенность в связи с продолжением боевых действий в разных уголках мира, особенно в условиях глобального кризиса в сфере здравохранения, а также разрушительным воздействием войны на тех, кто остается наиболее уязвимым, особенно на женщин и детей", - говорится в заявлении украинской стороны.

Кроме того, украинские дипломаты обратились с призывом ко всем странам-участницам ООН отреагировать на обращение генсека и прекратить огонь в разных уголках мира.

Ранее международная организация труда обратилась к странам, от которых зависит скорейшее возвращение на родину от 150 до 200 тысяч моряков, которые оказались запертыми на своих судах в разных уголках мира из-за пандемии коронавируса.

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