Саудовская Аравия запретила хадж для иностранных паломников

В этом году из-за пандемии COVID-19 хадж в Мекку и Медину смогут совершить только паломники, проживающие на территории королевства.

Власти Саудовской Аравии из-за эпидемии коронавируса в этом году разрешили участвовать в паломничестве к святым местам ислама в Мекке и Медине - только ограниченному числу паломников, которые уже находятся на территории королевства. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на министерство по делам хаджа и умры Саудовской Аравии.

"В этом году хадж состоится с участием ограниченного числа паломников различных национальностей, которые находятся на территории королевства Саудовской Аравии с мерами предосторожности для обеспечения безопасности паломников", - говорится в сообщении министерства.

Известно, что ежегодно в обрядах и ритуалах хаджа принимают участие более трех миллионов человек, в том числе свыше двух миллионов мусульман приезжают из-за рубежа.

Саудовская Аравия занимает первое место среди арабских стран по числу инфицированных коронавирусом. В стране насчитывается 161 тысяча заразившихся, более 105 тысяч человек уже выздоровели, 1307 человек скончались.

Ранее Саудовская Аравия с 1 июня приостанавила выплату прожиточного минимума. Власти это объяснили тем, на ненефтяные доходы повлияло снижение экономической активности, в то время как расходы выросли из-за незапланированной нагрузки на сектор здравоохранения и инициатив, предпринятых для поддержки экономики.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet