Британцы отпугивают туристов от озера навозом

Толпы туристов устремляются к водоему небесно-голубого цвета, который, как уверяют местные, приобрел столь необычный оттенок из-за химикатов в нем.

В Великобритании в графстве Дербишир, фермеры британского города Бакстон разбросали навоз вокруг местной "голубой лагуны", чтобы отпугнуть туристов. Об этом, в понедельник, 22 июня, пишет Тhe Independent.

"Вода озера может вызвать повреждение кожи, так как бассейн полон ржавого металла от разбитых автомобилей", - рассказал изданию один из местных жителей.

Попытки полицейских и спасателей держать людей подальше от опасной достопримечательности оказались тщетны. Разговоры и предупреждения на путешественников не действуют, также, как и таблички с предупреждением об опасности. Поэтому жители Бакстона подговорили местных фермеров вывозить и разбрасывать навоз вокруг карьера, чтобы запах отбивал у туристов желание его посещать.

Также, жители Бакстона надеются, что меры помогут сохранить окрестности чистыми. Так как туристы приезжающие любоваться водой оставляют после себя горы мусора.

Ранее в Индии внезапно стало розовым озеро Лонар, расположенное в штате Махараштра.

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