Китай начал готовится к отключению долларовых платежей
Китаю необходимо подготовится подготовиться к возможному отключению от долларовой платежной системы, это может произойти в случае наложения американских санкций, заявил зампредседателя Комитета по контролю над ценными бумагами КНР Фан Синхай. Об этом, в понедельник, 22 июня, сообщает ТАСС.
“Мы должны подготовиться заранее, по-настоящему, а не только психологически”, – сказал Синхай.
По его мнению, зависимостьот долларовых расчетов делает Китай уязвимым для санкций США.
Речь идет о системе передачи информации и совершения платежей SWIFTи Системе межбанковских электронных клиринговых расчетов CHIPS.
Кроме того, Синхай не исключил вероятность обесценивания доллара в будущем, что негативно повлияет на Китай, который располагает около двух триллионов долларов США в виде нефинансовых инвестиций за рубежом.
“Если бы наши зарубежные активы были в юанях, тогда и не было бы таких”, - подчеркнул Фан Синхай.
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