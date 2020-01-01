Трамп разрывает торговую сделку с Китаем

Решение о разрыве экономических отношений принято на фоне возрастающей в США уверенности в том, что коронавирус произошел именно в китайской лаборатории.

Глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро заявил, что Трамп решил расторгнуть торговую сделку с Китаем на фоне предположений в США о происхождении коронавируса из Китая. Об этом, в понедельник, 22 июня, он сообщил во время интервью Fox News Channel.

"Она прекращена", - заявил Наварро в эфире телеканала Fox News на вопрос о том, прекращена ли сделка.

Известно, что США и Китай 15 января подписали первую часть торгового соглашения, в рамках которой Вашингтон сохранил пошлины в размере 25% на китайские товары объемом около 250 миллиардов долларов наряду с 7,5% на товары объемом 120 миллиардов долларов.

Согласно соглашению, КНР должна была закупить американских промышленных товаров на 75 миллиардов долларов, энергоносителей - на 50 миллиардов долларов, сельскохозяйственной продукции - на 40 миллиардов долларов, еще 35-40 миллиардов долларов в ближайшие два года Китай должен был потратить на услуги.

Ранее сообщалось, что Народный банк Китая планирует временно вести стимулирующую политику, чтобы избежать падения экономики на фоне коронавирусного кризиса.

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