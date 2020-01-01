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Польша открыла железнодорожное сообщение с соседними странами

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В поездах просят придерживаться правил личной гигиены, пользоваться защитной маской и периодически мыть руки.
Польша разрешила поездам отправиться в соседние страны
Польша разрешила поездам отправиться в соседние страны

После длительного перерыва Польша возобновлила международное железнодорожное сообщение. Поезда запускают в Чехию, Германию, Австрию, Венгрию и Словакию. Об этом, в субботу, 22 июня, сообщило Польское радио.

Cообщается, что утром из Варшавы выехал первый поезд в Берлин. Вслед за ним пустили первые за несколько месяцев поезда из Польши в Чехию. Кроме того, в ближайшее время можно будет уехать из Вены в Катовиц, а также с Граца в Перемышль.

Уточняется, что работу восстанавливает польская компания PKP Intercity.

Ранее правительство Польши отменило свое предыдущее решение о возобновлении авиасообщения с Украиной после снятия карантинных ограничений. 

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Теги: Польша, транспорт, железная дорога, карантин
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Источник: korrespondent.net

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