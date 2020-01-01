Трамп опроверг информацию о расторжении торговой сделки с Китаем

Президент США выразил надежду на то, что власти Китая продолжат выполнять условия соглашения.

Дональд Трамп утверждает, что сделка с Китаем "в полной сохранности"

Американский президент Дональд Трамп опроверг сообщение об окончании торговой сделки между США и Китаем. Об этом он сообщил в Twitter во вторник, 23 июня.

"Торговая сделка с Китаем в полной сохранности. Надеюсь, они (Китай) и дальше будут выполнять условия соглашения", – написал американский лидер.

Ранее в понедельник глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро сообщил телеканалу Fox News Channel, что Трамп намерен прекратить действие соглашения с Китаем на фоне растущей уверенности разведки в происхождении нового коронавируса, якобы вырвавшегося из стен лаборатории в городе Ухань.

Позже Fox News распространил заявление Наварро о том, что его высказывания были вырваны из контекста.

"Мои высказывания были вырваны из контекста. Они не касались первой фазы торговой сделки, которая сохраняется", – пояснил глава совета при Белом доме.

При этом отмечается, что за то время, что прошло между высказываниями Наварро и Трампа, фьючерсы на фондовых рынках упали более чем на 400 пунктов.

Как известно, 15 января США и Китай подписали первую часть торгового соглашения, в рамках которой Вашингтон сохранил пошлины в размере 25% на китайские товары объемом около $250 млрд долларов наряду с 7,5% на товары объемом $120 млрд.

Согласно соглашению, КНР должна была закупить американских промышленных товаров на $75 млрд, энергоносителей – на $50 млрд, сельскохозяйственной продукции – на $40 млрд, еще $35-40 млрд в ближайшие два года Китай должен был потратить на услуги.

В мае СМИ сообщали, что власти Китая готовы отказаться от торговой сделки с США из-за обвинений Вашингтона по коронавирусу.

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