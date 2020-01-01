В Африке коронавирусом заболели более 300 тысяч человек

Инфекция уже распространилась во всех 54 африканских странах. Наиболее сложная обстановка складывается в ЮАР, Египте и Нигерии.

В государствах Африки общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло отметки 306 567. Об этом во вторник, 23 июня, сообщает Синьхуа со ссылкой на данные Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний.

Отмечается, жертвами коронавируса в Африке стали 8 115 человек, 146 212 выздоровели.

Инфекция уже распространилась во всех 54 африканских странах, при этом наиболее сложная эпидемиологическая обстановка складывается в ЮАР, Египте и Нигерии.

В ЮАР общее число случаев заражения COVID-19 приблизилось к 100 тысячам, в то время как в Египте и Нигерии этот показатель составляет свыше 55 тысяч и 20 тысяч соответственно.

Напомним, 10 июня сообщалось о более 200 тысячах инфицированных коронавирусом в Африке. Рост на 100 тысяч произошел менее чем за две недели.

Также сообщалось, что ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии COVID-19.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet