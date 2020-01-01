В Аргентине машина протаранила ворота посольства Китая

Ранее мужчина пытался добиться встречи с сотрудниками китайского посольства под предлогом наличия у него информации о коронавирусе.

В Аргентине полиция задержала мужчину, намеренно въехавшего в ворота посольства Китая в Буэнос-Айресе. Об этом накануне сообщила местная газета Clarin.

Мужчина заявил о наличии у него взрывчатки, однако при обыске автомобиля ее не обнаружили. По данным издания, посла Китая во время происшествия в дипмиссии не было.

Позже выяснилось, что этот мужчина – 24-летний студент по имени Гастон Санда. Накануне он обнародовал видеоролик, в котором заявил, что он "знает правду о COVID-19" и что за коронавирусом "стоит ЦРУ".

По данным СМИ, задержанный страдает психическим расстройством. Ранее он пытался добиться встречи с сотрудниками китайского посольства под предлогом наличия у него информации о коронавирусе.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Китай в пандемии коронавируса. Он считает, что утаивание информации о COVID-19 Пекином привело к пандемии коронавируса.

Накануне стало известно, что в Китае готовятся к отключению долларовых платежей в случае санкций США.

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