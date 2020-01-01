На пикнике с друзьями погиб 19-летний футболист

Спортсмен отправился с друзьями на природу. На пикнике, предположительно, произошел конфликт и футболист покинул товарищей. Больше его никто не видел. Спортсмена искали четыре дня 70 спасателей.

Грузинский футболист Георгий Шакарашвили погиб после встречи с друзьями на пикнике, устроенном в честь дня рождения знакомого. 19-летнего спортсмена искали четверо суток 70 спасателей, включая водолазов, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии в Facebook.

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“Полиция и спасательная служба начала поисковые работы, как только получила сообщение“, - отмечается в сообщении ведомства.

Георгий Шакарашвили с друзьями отправился на пикник 19 июня под городом Мцхета и пропал. Родители обратились в полицию, после чего парня начали искать.

Пропавшего футболиста искали на реках Мтквари (Кура) и Арагви. В поисковых работах участвовали 70 пожарных-спасателей, семь лодок и два специальных катера, который сканировали дно.

Тело футболиста было найдено через четыре дня.

Как сообщает издание Новости-Грузия, предположительно на пикнике произошел конфликт, после чего Шакарашвили и несколько его друзей ушли.

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На дороге молодых людей, якобы, подрезал неизвестный автомобиль. Одного из друзей Шакарашвили силой усадили в машину, а сам футболист и еще двое его друзей попытались убежать. После этого никто больше спортсмена не видел.

Георгий Шакарашвили - воспитанник академии клуба Сабуртало.

Ранее сообщалось, что чемпионка мира по стрельбе умерла в 30 лет.

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