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Трамп до конца года приостановил выдачу некоторых виз

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Причиной такого решения в Белом доме называют защиту американских рабочих в период коронавирусного кризиса.
Трамп приостановил выдачу ряда виз до конца года
Трамп приостановил выдачу ряда виз до конца года

Президент США Дональд Трамп приостановил выдачу ряда виз до конца 2020 года. Об этом заявили в Белом Доме во вторник, 23 июня.

"Президент Трамп продолжает паузу в выдаче новых виз до конца года, чтобы гарантировать, что мы продолжим ставить американских рабочих на первое место во время нашего восстановления от коронавируса", - сказано в сообщении.

В частности, временно прекращается выдача грин-карт, рабочих виз х H1-B, H-4 и H-2B, L и большинства документов категории J.

Кроме того, действие распоряжения Трампа может быть продолжено и в следующем году,

"В течение 30 дней с 24 июня и каждые 60 дней после вступления в силу распоряжения глава министерства внутренней безопасности в координации с госсекретарем и министром труда рекомендовать любые изменения в случае необходимости", - добавили в Белом Доме.

"За некоторыми исключениями, мы не должны позволять большому количеству иностранных рабочих въезжать в Соединенные Штаты в то время, когда так много американцев остаются без работы", - резюмировали в администрации президента США.

Напомним, что ВБ прогнозирует самую глубокую рецессию за последние 75 лет. При наиболее оптимистичном сценарии, по которому ограничения будут сняты в ближайшем времени, спад мировой экономики составит 4% - вдвое больше, чем во время финансового кризиса в 2009 году.

Также сообщалось, что Конгресс США оценил сроки восстановления экономики. Стимулирующие программы Конгресса лишь "частично смягчат ухудшение экономических условий".

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Теги: США, Визы, виза, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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