Трамп до конца года приостановил выдачу некоторых виз

Причиной такого решения в Белом доме называют защиту американских рабочих в период коронавирусного кризиса.

Президент США Дональд Трамп приостановил выдачу ряда виз до конца 2020 года. Об этом заявили в Белом Доме во вторник, 23 июня.

"Президент Трамп продолжает паузу в выдаче новых виз до конца года, чтобы гарантировать, что мы продолжим ставить американских рабочих на первое место во время нашего восстановления от коронавируса", - сказано в сообщении.

В частности, временно прекращается выдача грин-карт, рабочих виз х H1-B, H-4 и H-2B, L и большинства документов категории J.

Кроме того, действие распоряжения Трампа может быть продолжено и в следующем году,

"В течение 30 дней с 24 июня и каждые 60 дней после вступления в силу распоряжения глава министерства внутренней безопасности в координации с госсекретарем и министром труда рекомендовать любые изменения в случае необходимости", - добавили в Белом Доме.

"За некоторыми исключениями, мы не должны позволять большому количеству иностранных рабочих въезжать в Соединенные Штаты в то время, когда так много американцев остаются без работы", - резюмировали в администрации президента США.

Напомним, что ВБ прогнозирует самую глубокую рецессию за последние 75 лет. При наиболее оптимистичном сценарии, по которому ограничения будут сняты в ближайшем времени, спад мировой экономики составит 4% - вдвое больше, чем во время финансового кризиса в 2009 году.

Также сообщалось, что Конгресс США оценил сроки восстановления экономики. Стимулирующие программы Конгресса лишь "частично смягчат ухудшение экономических условий".

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