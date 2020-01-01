Умер режиссер фильмов о Бэтмене Джоэл Шумахер

Знаменитый режиссер боролся с раком. Он снял известные картины Бэтмен и Робин и Бэтмен навсегда, а также мюзикл Призрак оперы.

Режиссерский дебют состоялся в 1981 году variety.com

Американский режиссер и сценарист Джоэл Шумахер скончался в возрасте 80 лет. Знаменитость боролся более года с онкологическим заболеванием, пишет Variety.

Джоэл Шумахер родился 29 августа 1939 года. Он начал свою работу в кино в качестве художника по костюмам, позднее принялся за сценарии.

Режиссерским дебютом Шумахера стала фантастическая комедия Невероятно усохшая женщина с Лили Томлин в главной роли. Лента вышла на экраны в 1981 году.

Первый успех ему принес фильм Огни святого Эльма, который дал старт карьере актрисы Дэми Мур.

Наиболее известные картины Шумахера - триллер С меня хватит! с Майклом Дугласом (фильм был номинирован на Золотую пальмовую ветвь), драма Время убивать с Мэттью Макконахи, мюзикл Призрак оперы, а также кинокомиксы Бэтмен и Робин и Бэтмен навсегда.

Последним проектом Шумахера стал сериал Карточный домик с Кевином Спейси в главной роли. В 2013 году он срежиссировал две серии первого сезона.

Напомним, что умер звезда Властелина колец. Актер, прославившийся ролью Бильбо Бэггинса во Властелине колец и Хоббите, скончался на 89 году жизни.

Также мы сообщали, что умер актер Михаил Кокшенов.



Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet