Умер режиссер фильмов о Бэтмене Джоэл Шумахер
Американский режиссер и сценарист Джоэл Шумахер скончался в возрасте 80 лет. Знаменитость боролся более года с онкологическим заболеванием, пишет Variety.
Джоэл Шумахер родился 29 августа 1939 года. Он начал свою работу в кино в качестве художника по костюмам, позднее принялся за сценарии.
Режиссерским дебютом Шумахера стала фантастическая комедия Невероятно усохшая женщина с Лили Томлин в главной роли. Лента вышла на экраны в 1981 году.
Первый успех ему принес фильм Огни святого Эльма, который дал старт карьере актрисы Дэми Мур.
Наиболее известные картины Шумахера - триллер С меня хватит! с Майклом Дугласом (фильм был номинирован на Золотую пальмовую ветвь), драма Время убивать с Мэттью Макконахи, мюзикл Призрак оперы, а также кинокомиксы Бэтмен и Робин и Бэтмен навсегда.
Последним проектом Шумахера стал сериал Карточный домик с Кевином Спейси в главной роли. В 2013 году он срежиссировал две серии первого сезона.
Напомним, что умер звезда Властелина колец. Актер, прославившийся ролью Бильбо Бэггинса во Властелине колец и Хоббите, скончался на 89 году жизни.
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