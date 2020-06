В Вашингтоне разогнали сносящих памятник Джексону

В Вашингтоне полиция применила перцовый газ для разгона толпы, пытающейся снести памятник седьмому президенту США Эндрю Джексону (1767-1845). Об этом сообщает The Washington Post.

Беспорядки прокомментировал президент США Дональд Трамп.

"Большое число людей задержано за позорный акт вандализма на Лафайет-сквер в отношении великолепного памятника Эндрю Джексону и порчу фасада церкви Святого Иоанна, напротив. 10 лет тюрьмы по закону о сохранении мемориалов ветеранам. Остерегайтесь!", - написал Трамп в Twitter.

На памятник накинули веревки и принялись раскачивать. Полиции удалось оттеснить протестующих.

Rioters in Lafayette Square in Washington DC are trying to topple over a statue of President Andrew Jackson pic.twitter.com/kxyId1dhQr

