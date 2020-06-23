В России почти 600 тысяч случаев коронавируса

Суточная заболеваемость коронавирусом в России снижается - 7425 за день. Большинство пациентов выздоровели.

Больше заболевших только в США и Бразилии

В России по состоянию на вторник, 23 июня, зафиксировано 599 705 случаев коронавируса, 7425 из них - за минувшие сутки, свидетельствуют данные оперативного штаба.

За сутки умерло 153 человека, а за весь период по России - 8 359 заболевших.

За прошедшие сутки выписано 12 013 человек, а за весь период - 356 429.

В РФ проведено более 17,5 млн тестов на коронавирус, из них за сутки - 233 тысячи, под меднаблюдением остается 309 тысяч человек.

Днем ранее в РФ умерли от коронавируса 95 человек - минимум с 25 мая.

Отметим, 24 июня в Москве состоится военный парад, несмотря на ежедневные тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Мировые лидеры отказываются приезжать на это мероприятие.

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