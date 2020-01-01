Экс-президента Кыргызстана Атамбаева приговорили к 11 годам тюрьмы

Экс-главу государства подозревают в причастии к освобождению из колонии криминального авторитета.

Экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы с конфискацией имущества. Решение принял Первомайский районный суд Бишкека, пишет во вторник, 23 июня, Интерфакс

Отмечается, что экс-чиновника засудили по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

"Суд постановил признать Алмазбека Атамбаева виновным в организации коррупции и назначить наказание в виде лишения свободы на 11 лет и два месяца с лишением государственных наград и конфискацией имущества", - зачитал приговор судья Эмильбек Каипов.

Гособвинение просило приговорить Атамбаева к 15 годам колонии с конфискацией имущества.

По делу о незаконном освобождении криминального "авторитета" Азиза Батукаева в коррупции подозреваются 19 бывших чиновников Киргизии. 14 подозреваемых подписали соглашения о сотрудничестве со следствием.

Батукаев, отбывавший длительный срок заключения в колонии, в 2013 году был освобожден по состоянию здоровья, после чего выехал в Чечню. Парламентская комиссия в том же году установила, что о его освобождении ходатайствовал экс-омбудсмен Кыргызстана Турсунбек Акун, к выезду криминального авторитета были причастны высокопоставленные члены правительства и сотрудники ГСИН, однако тогда расследование не было завершено.

В 2019 году в МВД Кыргызстана возобновили расследование. В рамках уголовного дела были задержаны бывший вице-премьер Кыргызстана Шамиль Атаханов, экс-министр здравоохранения Динара Сагинбаева, а также ряд должностных лиц Минздрава, которые, по версии следствия, умышленно диагностировали Батукаеву тяжелое заболевание, что стало основанием для его освобождения от отбывания наказания.