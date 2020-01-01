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Экс-президента Кыргызстана Атамбаева приговорили к 11 годам тюрьмы

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Экс-главу государства подозревают в причастии к освобождению из колонии криминального авторитета.
Суд вынес приговор 23 июня
Суд вынес приговор 23 июня
rus.azattyk.org
 
Экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы с конфискацией имущества. Решение принял Первомайский районный суд Бишкека, пишет во вторник, 23 июня, Интерфакс.
 
 
Отмечается, что экс-чиновника засудили по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
 
"Суд постановил признать Алмазбека Атамбаева виновным в организации коррупции и назначить наказание в виде лишения свободы на 11 лет и два месяца с лишением государственных наград и конфискацией имущества", - зачитал приговор судья Эмильбек Каипов.
 
Гособвинение просило приговорить Атамбаева к 15 годам колонии с конфискацией имущества.
 
По делу о незаконном освобождении криминального "авторитета" Азиза Батукаева в коррупции подозреваются 19 бывших чиновников Киргизии. 14 подозреваемых подписали соглашения о сотрудничестве со следствием.
 
Батукаев, отбывавший длительный срок заключения в колонии, в 2013 году был освобожден по состоянию здоровья, после чего выехал в Чечню. Парламентская комиссия в том же году установила, что о его освобождении ходатайствовал экс-омбудсмен Кыргызстана Турсунбек Акун, к выезду криминального авторитета были причастны высокопоставленные члены правительства и сотрудники ГСИН, однако тогда расследование не было завершено.
 
В 2019 году в МВД Кыргызстана возобновили расследование. В рамках уголовного дела были задержаны бывший вице-премьер Кыргызстана Шамиль Атаханов, экс-министр здравоохранения Динара Сагинбаева, а также ряд должностных лиц Минздрава, которые, по версии следствия, умышленно диагностировали Батукаеву тяжелое заболевание, что стало основанием для его освобождения от отбывания наказания.
 
Напомним, в августе 2019 года спецназ пошел на штурм дома экс-президента страны Алмазбека Атамбаева.
 
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Теги: президент, Киргизия, суд, тюрьма
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Источник: korrespondent.net

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