В Европе наводнения, есть жертвы
В результате наводнений восемь человек погибли за последние дни в Чехии. В Сербии в семи муниципалитетах объявлено чрезвычайное положение из-за наводнений. Об этом сообщают местные СМИ.
В Чехии первыми жертвами стихии в субботу стали два жителя села Петровице. Его затопила вышедшая из берегов река Особлога, левосторонний приток Одера. В воскресенье в реке Моравка возле города Фридек-Мистек утонула восьмилетняя школьница.
В Любовии, Сербия, вчера был разрушен мост и есть опасность, что поток снесет еще один. Затоплены ряд дорог и сотни домов.
Cмотрите фотогалерею: В Европе наводнения, есть жертвы
Reka Kolubara, Valjevo. #poplave #Kolubara #Valjevo pic.twitter.com/nb7Yn7sWRV— Dimitrije Ili'c (@ilicdimitrije) June 22, 2020
#tamnava #donjecrniljevo #poplave #poplave2020 #koceljeva #sabac pic.twitter.com/fGQLoubZrz— Shitter (@Shitter2Shitter) June 22, 2020
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