В Европе наводнения, есть жертвы

В Чехии и Сербии в результате продолжительных дождей разрушены дома и дороги, погибли люди.

В результате наводнений восемь человек погибли за последние дни в Чехии. В Сербии в семи муниципалитетах объявлено чрезвычайное положение из-за наводнений. Об этом сообщают местные СМИ.

В Чехии первыми жертвами стихии в субботу стали два жителя села Петровице. Его затопила вышедшая из берегов река Особлога, левосторонний приток Одера. В воскресенье в реке Моравка возле города Фридек-Мистек утонула восьмилетняя школьница.

В Любовии, Сербия, вчера был разрушен мост и есть опасность, что поток снесет еще один. Затоплены ряд дорог и сотни домов.

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