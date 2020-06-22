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В Европе наводнения, есть жертвы

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В Чехии и Сербии в результате продолжительных дождей разрушены дома и дороги, погибли люди.
Наводнение в Чехии
Наводнение в Чехии
Vaclav Plechacek

В результате наводнений восемь человек погибли за последние дни в Чехии. В Сербии в семи муниципалитетах объявлено чрезвычайное положение из-за наводнений. Об этом сообщают местные СМИ.

В Чехии первыми жертвами стихии в субботу стали два жителя села Петровице. Его затопила вышедшая из берегов река Особлога, левосторонний приток Одера. В воскресенье в реке Моравка возле города Фридек-Мистек утонула восьмилетняя школьница.

В Любовии, Сербия, вчера был разрушен мост и есть опасность, что поток снесет еще один. Затоплены ряд дорог и сотни домов.

Cмотрите фотогалерею: В Европе наводнения, есть жертвы

 
 
 
Также Корреспондент писал, что на Прикарпатье молния ударила в Карпатнефтехим.
 

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Теги: видео, Чехия, фото, Сербия, жертвы, наводнения, непогода
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Источник: korrespondent.net

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