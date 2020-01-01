В Кремле рассказали об иностранных гостях на параде Победы

Количество иностранных делегаций высокого уровня на военном параде в Москве будет ограниченным.

В Москве на параде будет много танков Т-34

В Москву на парад Победы прибудут лидеры Беларуси, Узбекистана, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Сербии, а также главы непризнанных сепаратистских образований на территории Грузии – Южной Осетии и Абхазии. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости во вторник, 23 июня.

"Что касается тех, кто будет, могу вам сказать. Абхазия, Беларусь, член президиума Боснии с Герцеговины Додик, Казахстан, Киргизия, Молдова, Сербия, уже говорили, Таджикистан, Узбекистан, уже говорили, Южная Осетия", – сказал Песков.

Он добавил, что на параде также будут председатель исполкома СНГ Сергей Лебедев, глава ЕЭК Михаил Мясникович и генсек ОДКБ Станислав Зась.

Накануне сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский отказался ехать на парад в Москву. Официального приглашения из Кремля не поступало, но оно в любом случае было бы проигнорировано, заверил украинский лидер.

Также на прошлой неделе сообщалось, что лидеры еще трех стран отказались от парада в Москве.

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