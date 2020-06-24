"Саша 3%": Лукашенко ответил оппозиции
Президент Беларуси в Бресте встретился с представителями оппозиции. Глава страны подчеркнул, что у “действующего президента на может быть рейтинг в 3%. Об этом сообщил телеканал Беларусь 1.
Президент Беларуси подчеркнул, что если никому нельзя оскорблять людей.
Вусаты таракан, еще чего-то… Я еще пока действующий президент. Ни в одной стране не позволено оскорблять людей. Я ведь никого из вас не оскорбил лично - отметил он
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Также Лукашенко подчеркнул, его рейтинг выше 3%, о которых рассказывают оппозиционеры. Президент уверен, что “в этой альтернативной кампании наберет больше трех процентов“.
Это вы уже „Саша 3%“ написали на майках. Да вы хоть верите, что у действующего президента [рейтинг] 3%? - спросил он
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Открытых данных о президентских рейтингах в Беларуси нет. Известно, что соответствующие опросы могут проводить только аккредитованные службы.
Ранее сообщалось о том, что в Беларуси суд арестовал претендента на пост президента.