"Саша 3%": Лукашенко ответил оппозиции

Президент Беларуси раскритиковал оппозицию, "защищающую жулье".

Президент Беларуси в Бресте встретился с представителями оппозиции. Глава страны подчеркнул, что у “действующего президента на может быть рейтинг в 3%. Об этом сообщил телеканал Беларусь 1.

Президент Беларуси подчеркнул, что если никому нельзя оскорблять людей.

Вусаты таракан, еще чего-то… Я еще пока действующий президент. Ни в одной стране не позволено оскорблять людей. Я ведь никого из вас не оскорбил лично - отметил он

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Также Лукашенко подчеркнул, его рейтинг выше 3%, о которых рассказывают оппозиционеры. Президент уверен, что “в этой альтернативной кампании наберет больше трех процентов“.

Это вы уже „Саша 3%“ написали на майках. Да вы хоть верите, что у действующего президента [рейтинг] 3%? - спросил он

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Открытых данных о президентских рейтингах в Беларуси нет. Известно, что соответствующие опросы могут проводить только аккредитованные службы.

Ранее сообщалось о том, что в Беларуси суд арестовал претендента на пост президента.