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"Саша 3%": Лукашенко ответил оппозиции

Комментариев: 2
Президент Беларуси раскритиковал оппозицию, "защищающую жулье".
Президент Беларуси Александр Лукашенко
Президент Беларуси Александр Лукашенко
Скриншот

Президент Беларуси в Бресте встретился с представителями оппозиции. Глава страны подчеркнул, что у “действующего президента на может быть рейтинг в 3%. Об этом сообщил телеканал Беларусь 1.

Президент Беларуси подчеркнул, что если никому нельзя оскорблять людей.  

Вусаты таракан, еще чего-то… Я еще пока действующий президент. Ни в одной стране не позволено оскорблять людей. Я ведь никого из вас не оскорбил лично - отметил он

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Также Лукашенко подчеркнул, его рейтинг выше 3%, о которых рассказывают оппозиционеры. Президент уверен, что “в этой альтернативной кампании наберет больше трех процентов“.

 Это вы уже „Саша 3%“ написали на майках. Да вы хоть верите, что у действующего президента [рейтинг] 3%? - спросил он

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Открытых данных о президентских рейтингах в Беларуси нет. Известно, что соответствующие опросы могут проводить только аккредитованные службы.

Ранее сообщалось о том, что в Беларуси суд арестовал претендента на пост президента.

 

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Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, оппозиция
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Комментариев (2)
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Zasrankin    24.06.2020, 09:11
Оценка:  0
Zasrankin
Саша 3%..... ха-ха-ха. Не выберете Лукашенко, тогда появятся 3% уродов которые убьют экономику, развалят страну, будут залезать в ваши карманы, а с телеэкранов рассказывать как вы хорошо живете, а главное гласность и и демократия.
MATROS    24.06.2020, 08:49
Оценка:  +2
MATROS
Украинцы разделились: одни настаивают на том, что народных депутатов нужно вешать, другие требуют ограничиться расстрелом!!!
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