В Беларуси силовики устроили флешмоб против Лукашенко - соцсети

В соцсетях опубликованы фотографии с надписями против президента Беларуси Александра Лукашенко.

В Минске после очередного задержания участников акции протеста рапорты об увольнении написали 15 бойцов ОМОН. Об этом сообщает Телеграм-канал NEXTA Live.

"Приказ выходить против своего же народа стал для этих людей последней каплей", - говорится в сообщении.

В соцсетях распространяются фотографии, как сотрудники силовых структур Беларуси показывают надписи: "Я - 97%, я с народом", "Саша 3% - не мой выбор", "Я давал присягу народу", и т.д.

Телеграм-канал утверждает, что ОАЦ, КГБ, ОМОН, СК, прокуратура, милиция, группы быстрого реагирования Беларуси присоединяются к этому флешмобу.

Также опубликовано видео, на котором президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что решить проблемы людей может только он и действующая власть.

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