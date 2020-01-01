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В Индонезии перенесли дом на руках

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Около ста человек собрались вместе, чтобы помочь своим соседям перенести их дом на новое место.

В Индонезии семья вместе с соседями перенесли дом на руках в другое место. Об этом сообщает Телеграм-канал Новости. Как есть.

"В Индонезии семья продала землю и решила переехать на новое место, прихватив с собой дом - его конструкция это позволяет. С переездом помогли соседи", - говорится в сообщении.

На кадрах ролика видно, как люди несут здание. Во главе процессии мужчина размахивает белым платком и подает сигналы по ходу движения.

 

 
Также Корреспондент писал, что остановки для "гигантов и карликов" удивили сеть.
 

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Теги: Индонезия, видео, дом, Общество, переезд, соседи
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Источник: korrespondent.net

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