В Индонезии перенесли дом на руках

Около ста человек собрались вместе, чтобы помочь своим соседям перенести их дом на новое место.

В Индонезии семья вместе с соседями перенесли дом на руках в другое место. Об этом сообщает Телеграм-канал Новости. Как есть.

"В Индонезии семья продала землю и решила переехать на новое место, прихватив с собой дом - его конструкция это позволяет. С переездом помогли соседи", - говорится в сообщении.

На кадрах ролика видно, как люди несут здание. Во главе процессии мужчина размахивает белым платком и подает сигналы по ходу движения.

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