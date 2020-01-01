В Индонезии перенесли дом на руках
Около ста человек собрались вместе, чтобы помочь своим соседям перенести их дом на новое место.
В Индонезии семья вместе с соседями перенесли дом на руках в другое место. Об этом сообщает Телеграм-канал Новости. Как есть.
"В Индонезии семья продала землю и решила переехать на новое место, прихватив с собой дом - его конструкция это позволяет. С переездом помогли соседи", - говорится в сообщении.
На кадрах ролика видно, как люди несут здание. Во главе процессии мужчина размахивает белым платком и подает сигналы по ходу движения.
Ранее сообщалось, что во Франции пенсионер собрал десятки ружей и ножей для защиты от соседей.
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