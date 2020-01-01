Суд отложил слушания по делу МН17

Накануне слушания возобновились выступлениями адвокатов одного из обвиняемых. Суд взял паузу до 26 июня.

Голландский суд отложил слушания по делу о сбитом над Донбассом рейсе MH17 до 26 июня.

"Сейчас мы прервем слушания до 10:00 пятницы. Прошу сторону обвинения проинформировать, ожидаются ли какие-то изменения,... но если нет, то мы вернемся в суд в пятницу", - сказал председательствующий судья Хендрик Стейнхейс

Представители обвинения и защиты не высказали возражений на этот счет.

Как сообщила судья Марье Кнейфф, адвокаты россиянина Олега Пулатова, потребовали допросить более 100 свидетелей.

Накануне после паузы возобновились слушания суда. На заседании выступили адвокаты, представляющие одного из обвиняемых.

Напомним, второй этап судебного процесса по делу МН17 начался 8 июня и должен продолжатся до 3 июля.

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