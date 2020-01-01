Трамп приказал арестовывать разрушителей памятников

Президент США уполномочил федеральное правительство задерживать каждого, кто портит собственность, включая тех, кто делал это до публикации официального документа.

Президент США Дональд Трамп распорядился арестовывать каждого, кто совершает акты вандализма в стране, в частности разрушает памятники. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

"Я уполномочил федеральное правительство арестовывать каждого, кто совершает акты вандализма или разрушает любые монументы, статуи или иную федеральную собственность США", - написал глава Белого дома.

Он отметил, что, в соответствии с Законом о сохранении памятников ветерану и другими касательными правовыми актами, задержанных могут лишить свободы на срок до 10 лет.

Также Трамп подчеркнул, что распоряжение вступает в силу с момента публикации, однако под его действие подпадают и те, кто занимался подобной деятельность ранее.

Напомним, в Вашингтоне полиция разогнала толпу, которая пыталась снести памятник седьмому президенту США Эндрю Джексону.

Также сообщалось, что в Нью-Йорке решили демонтировать конный памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту.

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