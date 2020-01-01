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Трамп приказал арестовывать разрушителей памятников

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Президент США уполномочил федеральное правительство задерживать каждого, кто портит собственность, включая тех, кто делал это до публикации официального документа.
Поваленный памятник первому президенту США Джорджу Вашингтону в Портленде
Поваленный памятник первому президенту США Джорджу Вашингтону в Портленде
CBS РІ Twitter
Президент США Дональд Трамп распорядился арестовывать каждого, кто совершает акты вандализма в стране, в частности разрушает памятники. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.
 
 
"Я уполномочил федеральное правительство арестовывать каждого, кто совершает акты вандализма или разрушает любые монументы, статуи или иную федеральную собственность США", - написал глава Белого дома.
 
Он отметил, что, в соответствии с Законом о сохранении памятников ветерану и другими касательными правовыми актами, задержанных могут лишить свободы на срок до 10 лет.
 
Также Трамп подчеркнул, что распоряжение вступает в силу с момента публикации, однако под его действие подпадают и те, кто занимался подобной деятельность ранее.
 
Напомним, в Вашингтоне полиция разогнала толпу, которая пыталась снести памятник седьмому президенту США Эндрю Джексону.
 
Также сообщалось, что в Нью-Йорке решили демонтировать конный памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту.
 

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Теги: памятники и монументы, США, вандализм, памятник, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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