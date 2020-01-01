Столкновения в Дижоне: полиция нашла боеприпасы и наркотики

Задержаны еще девять человек. Правоохранители при обысках выявили несколько килограмм патронов, а также кокаин и героин.

Беспорядки в Дижоне: задержаны еще 9 человек скриншот видео

В Дижоне во Франции после межэтнических столкновений в минувшие выходные задержаны еще девять человек. Об этом сообщает Le Figaro во вторник, 23 июня.

Накануне французская полиция провела еще одну операцию в рамках расследования межэтнических столкновений в Дижоне, произошедших 12-15 июня между чеченцами и выходцами из стран Северной Африки. Во время операции задержали девять человек, их национальность не уточняется.

В ходе обысков полиция обнаружила три разобранных карабина и сумки с 2-3 килограммами патронов. Нашли также наркотики - каннабис, кокаин и героин общей стоимостью около 3150 евро. Ранее полиция уже изымала каннабис, около 25 коктейлей Молотова и бельгийские номерные знаки.

Перед этим были задержаны шесть чеченцев, подозреваемых в причастности к беспорядкам. Двух из них объявили непричастными к делу, четырем сообщили о подозрении. Расследование продолжается.

Ряд чеченских организаций во Франции отреагировали на события, заявив, что не поддерживают события в Дижоне. Ассоциация чеченской диаспоры в Страсбурге опубликовала заявление, в котором выразила решительное осуждение действий своих соотечественников. Директор ассоциации Vivre заявил об уважении ко всем этническим общинам во Франции, а представитель Ассоциации чеченцев Европы, отметил, что они считают хорошими свои отношения с сообществом выходцев из стран Магриба.

Напомним, что ранее во Франции произошли столкновения чеченцев с местными жителями. Межэтнические столкновения в Дижоне продлились четыре дня. Французскому МВД пришлось вводить дополнительные подразделения полиции.

Закон гор во Франции. Чеченские разборки в Дижоне

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet