Озеро в Индии полностью поменяло цвет

Кратерное озеро в индийском штате Махараштра за несколько дней изменило свой цвет с зеленого на розовый. Согласно спутниковым снимкам NASA, еще 25 мая озеро было зеленым, а уже 10 июня оно стало другого цвета, пишет Fox News.

Озеро образовалось от 35 тысяч до 50 тысяч лет назад, когда на Землю упал крупный метеорит, вследствие чего получился кратер, который со временем заполнился водой.

Местный геолог Гаджанан Кхарат отмечает, что озеро меняет свой цвет не в первый раз. Однако сейчас все произошло быстро и резко, что вызывает опасения специалиста.

По словам эксперта, в этом году снизился уровень воды и из-за этого в озере увеличилась соленость. Также температура воды поднялась на несколько градусов, что привело к обильному росту водорослей.

"Водоросли становятся красноватыми при более теплой температуре, поэтому озеро могло стать розовым всего за ночь", - считает геолог.

Специалисты из Государственного департамента лесного хозяйства взяли пробы воды, чтобы узнать точно, почему вода поменяла цвет. Результаты будут известны через месяц.

From Green to Pink; Lonar Crater Lake has changed its colour.#LonarLake #LonarCrater #SaltWaterLake #MaharashtraTourism pic.twitter.com/2HmvOiyr6h