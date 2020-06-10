Озеро в Индии полностью поменяло цвет

Озеро всего за несколько дней из зеленого стало розовым. Местный геолог предполагает, что виноваты в этом водоросли.

Кратерное озеро в индийском штате Махараштра за несколько дней изменило свой цвет с зеленого на розовый. Согласно спутниковым снимкам NASA, еще 25 мая озеро было зеленым, а уже 10 июня оно стало другого цвета, пишет Fox News.

Озеро образовалось от 35 тысяч до 50 тысяч лет назад, когда на Землю упал крупный метеорит, вследствие чего получился кратер, который со временем заполнился водой.

Местный геолог Гаджанан Кхарат отмечает, что озеро меняет свой цвет не в первый раз. Однако сейчас все произошло быстро и резко, что вызывает опасения специалиста.

По словам эксперта, в этом году снизился уровень воды и из-за этого в озере увеличилась соленость. Также температура воды поднялась на несколько градусов, что привело к обильному росту водорослей.

"Водоросли становятся красноватыми при более теплой температуре, поэтому озеро могло стать розовым всего за ночь", - считает геолог.

Специалисты из Государственного департамента лесного хозяйства взяли пробы воды, чтобы узнать точно, почему вода поменяла цвет. Результаты будут известны через месяц.

Напомним, что британцы отпугивают туристов от озера навозом. Толпы туристов устремляются к водоему небесно-голубого цвета, который, как уверяют местные, приобрел столь необычный оттенок из-за химикатов в нем.

Также мы писали, что раскрыта тайна ледяных кругов на Байкале. В диаметре эти гигантские круги достигают 7 километров и "живут" от нескольких дней до месяцев.



Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet