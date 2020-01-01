В парламент Грузии смогут попасть партии с 1% голосов избирателей

Депутаты парламента во втором чтении приняли изменения в Конституцию, но финальное голосование состоится 29 июня.

Парламент Грузии во втором чтении одобрил изменения в Конституцию о выборах

В Грузии парламент во втором чтении поддержал изменения в Конституцию в части избирательной системя. Об этом сообщает Эхо Кавказа во вторник, 23 июня.

Во время голосования 115 депутатов поддержали конституционные изменения относительно избирательной системы страны. "Против" голосовали трое парламентариев. Часть депутатов - Единое национальное движение и Европейская Грузия - бойкотировали голосование, требуя от властей сначала освободить Георгия Руруа, как это предусмотрено договоренностями.

Отметим, что финальное голосование в третьем чтении состоится 29 июня. Изменения должны применяться уже на ближайших парламентских выборах 31 октября. По проекту, 120 депутатов будут избирать по пропорциональной системе и 30 - по мажоритарной.

Кроме того, предусматривается снижение проходного барьера с 5% до 1%. При этом для блоков политсил барьер будет равен количеству партий-членов блока. Партия сможет самостоятельно формировать правительство, если получит от 40% голосов избирателей.

Напомним, что ранее в парламенте Грузии включили гимн СССР. В грузинском парламенте недовольная оппозиция во время выступления председателя включила советский гимн.

Также сообщалось, что МВФ выделит Грузии 200 млн долларов на борьбу с коронавирусом. Финансирование будет предоставлено для обеспечения макроэкономической стабильности, оказания помощи сфере здравоохранения и поддержки платежного баланса.

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