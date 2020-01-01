Суд еще не начал рассмотрение дела МН17 по сути

Сейчас слушание решает, завершено ли дело и требуется ли дополнительное расследование, заявили в суде.

Окружной суд Гааги завершил заседание во вторник, 23 июня, по результатам которого стало известно, что рассмотрение дела о сбитом над Донбассом рейсе MH17 по сути еще не началось. Об этом сообщил судья Марье Кнейфф.

“Фактически, мы все еще находимся на стадии, когда слушание решает, завершено ли дело, требуется ли дополнительное расследование и, если да, то что нам следует расследовать”, - сказала Кнейфф.

Она добавила, что прокуроры придерживаются сценария, по которому MH17 был сбит ракетой Бук, выпущенной сепаратистами “ДНР”.

“Что касается обвинения, расследование в значительной степени завершено”, - указала юрист.

В то же время защита на заседании говорила об “украинском” сценарии, по которому MH17 был якобы “сбит ракетой Бук, выпущенной украинской армией”, заявила Кнейфф.

Она подчеркнула, что защита считает необходимым далее расследовать оба сценария.

Накануне после паузы возобновились слушания суда. На заседании выступили адвокаты, представляющие одного из обвиняемых.

Сегодня суд отложил слушания по делу о сбитом над Донбассом рейсе MH17 до 26 июня.

Приговор суда по делу MH17 ожидается через несколько лет.

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