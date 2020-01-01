Известная актриса назвала смерть отца своего 18-летнего сына "ужасным концом". Она добавила, что их отношения в последнее время улучшились.

Британская актриса Элизабет Херли прокомментировала самоубийство голливудского продссера, миллионера Стива Бинга. Бинг является отцом сына Херли - Дамиана. О своем бывшем возлюбленном знаменитость написала в Instagram.

55-летний Стив Бинг выпал из окна 27-этажного дома в Лос-Анджелесе. Предположительно, Бинг страдал от депрессии и ушел из жизни добровольно.

"Я очень расстроена тем, что Стива больше нет с нами. Это ужасный конец. Время, которое мы провели вместе, было очень счастливым, и я публикую эти фотографии, потому что, несмотря на то, что мы пережили непростые времена, это хорошие и замечательные воспоминания о милом, добром человеке", - написала в соцсети Элизабет.

Она добавила, что в последнее время с отцом своего сына сблизилась. Последний раз она разговаривала с Бингом в день 18-летия Дамиана.

Элизабет Херли и Стив Бинг имели отношения в начале 2000-х годов. Дамиан появился на свет после того, как миллионер и актриса расстались. Известно, что Бинг признал ребенка только после ДНК-теста.

Cмотрите фотогалерею: Элизабет Херли прокомментировала самоубийство отца ее сына

Как сообщалось ранее, известный индийский актер покончил с собой в 34 года. У него складывалась карьера, не было проблем в личной жизни и со здоровьем все было в порядке. Предсмертной записки актер не оставил.

Также Korrespondent.net писал, что телеведущая ушла из жизни из-за отказа возлюбленного на ней жениться.

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