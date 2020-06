Трамп пригрозил тюрьмой Болтону из-за книги

Также Трамп назвал Болтона "глупым парнем" и "парнем без сердца".

Глава Белого дома утверждает, что книга, которая включает многочисленные обвинения в нарушениях действий президента, содержит секретную правительственную информацию.

"Я уволил его. И я не думал, что это большое дело. Но то, что он сделал, это то, что он взял секретную информацию, и он опубликовал ее во время президентства. Я считаю, что он преступник, и я считаю, честно говоря, что он должен за это сесть в тюрьму", - сказал американский лидер.

Отметим, что отрывки из мемуаров Болтона также свидетельствуют о плохом отношении Трампа к Украине после начала скандала с импичментом.

"Не хочу иметь абсолютно ничего общего с Украиной ... Они, бл*, напали на меня. Я не могу понять, почему ... Они пытались "поиметь" меня. Они коррумпированы. Я с ними, бл*, не буду иметь дела", - приводит Болтон слова Трампа в своей книге.

По-английски прямая цитата звучит более ругательно:

"I do not want to have any fucking thing to do with Ukraine...They fucking attacked me. A can not understand why...They tried to fuck me. They're corrupt. I'm not fucking with them".

При этом слово "fuck" используется в книге в целом 5 раз, а слово "fucking" - 16 раз.

Накануне суд в Вашингтоне отклонил просьбу администрации Белого дома о запрете публикации книги экс-советника Дональда Трампа Джона Болтона.