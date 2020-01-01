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В Румынии затопило 90 сел

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Вода залила сотни домохозяйств, перекрыты оказались автомобильные и железная дорога в двух провинциях.
 
Сильные наводнения затопили 90 сел в 19 районах Румынии. Об этом во вторник, 23 июня, сообщило румынское издание Hotnews.
 
По данным властей, затоплены сотни домохозяйств, в нескольких селах спасателям пришлось эвакуировать жителей.
 
 
Наихудшая ситуация в селе Васлуе, где погибла 77-летняя женщина. Вода перекрыла несколько общенациональных в регионах Молдова и Трансильвания. Также остановлено железнодорожное движение в районе Алба, где пять поездов застряли в залитой водой колее.
 
Как сообщалось ранее, в Ивано-Франковской области из-за резкого ухудшения погодных условий эвакуируют людей из аварийных домов. Из-за паводков в регионе объявлен второй, оранжевый уровень опасности.
 
Напомним, на Прикарпатье и в Буковине из-за сильного паводка оказались затоплены девять районов. В Черновицкой области поднялся уровень воды в реках Прут, Черемош и Брусницы, размыты автодороги и подтоплены мосты. 

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Теги: Румыния, стихия, наводнение, паводок, стихийное бедствие
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Источник: korrespondent.net

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