В Румынии затопило 90 сел

Вода залила сотни домохозяйств, перекрыты оказались автомобильные и железная дорога в двух провинциях.

Сильные наводнения затопили 90 сел в 19 районах Румынии. Об этом во вторник, 23 июня, сообщило румынское издание Hotnews.

По данным властей, затоплены сотни домохозяйств, в нескольких селах спасателям пришлось эвакуировать жителей.

Наихудшая ситуация в селе Васлуе, где погибла 77-летняя женщина. Вода перекрыла несколько общенациональных в регионах Молдова и Трансильвания. Также остановлено железнодорожное движение в районе Алба, где пять поездов застряли в залитой водой колее.

Как сообщалось ранее, в Ивано-Франковской области из-за резкого ухудшения погодных условий эвакуируют людей из аварийных домов . Из-за паводков в регионе объявлен второй, оранжевый уровень опасности.

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