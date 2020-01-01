В центре Вильнюса открыли искусственный пляж

В центре литовской столицы на Лукишкской площади открыли искусственный пляж. Однако идею одобрили не все.

В центре Вильнюса на Лукишкской площади во вторник, 23 июня, открыли искусственный пляж Open Beach. Об этом сообщает Delfi.

На пляже можно будет не только отдохнуть после работы, позагорать, почитать книгу, но и на огромном экране cмотреть фильмы, сериалы и телевизионные программы.

На Open Beach есть все необходимые атрибуты – лежали, зонты, волейбольная площадка, раздевалка и даже рабочие места с бесплатным интернетом.

"Всевозможные ограничения открывают новые возможности. После того как были закрыты границы, появилась возможность отдыхать в Вильнюсе и заново открыть для себя город. А то, что пляж открылся на Лукишкской площади, напоминает нам большую радость празднования свободы. Наполненный жизнью искусственный пляж – это заявление Вильнюса о том, что свобода одержала победу", – сказал мэр города Ремигиюс Шимашюс.

Пляж площадью 1660 кв. м с понедельника насыпают на Лукишкской площади, сюда привезли около 300 куб. м песка.

На пляже можно будет отдыхать все лето. До конца июля рядом с ним будет стоять огромный экран, на котором по вечерам будут показывать фильмы, сериалы, концерты, а днем – виды с Балтийского моря.

При этом открытие пляжа в центре столицы порадовало не всех. В социальных сетях идут дискуссии о том, действительно ли это подходящее для пляжа место, поскольку рядом находится Музей жертв геноцида. Депутаты-консерваторы выступили с требованием остановить эту инициативу.