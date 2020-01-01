Вторая волна COVID. Что происходит в Южной Корее

Власти Южной Кореи в понедельник заявили, что в окрестностях Сеула зарегистрирована вторая волна заражений коронавирусной инфекцией.

Южная Корея считалась одной из стран, которые эффективнее всего справились с пандемией коронавируса. В первую очередь, с помощью массового тестирования, отслеживания контактов заболевших и применению современных технологий. Одним словом, Южная Корея долгое время считалась образцом. Но сейчас появились новости о второй волне заражения в стране.

Корреспондент.net разбирался, что происходит.

Новая вспышка

Власти Южной Кореи в понедельник заявили, что в окрестностях Сеула зарегистрирована вторая волна заражений коронавирусной инфекцией. По данным центра по контролю и профилактике заболеваний Южной Кореи, предположительно, вторая волна началась с нескольких случаев кластерных заражений, произошедших в начале мая.

В южнокорейском городе Тэджон ввели более жесткие меры социального дистанцирования, поскольку власти опасаются локальных вспышек инфекции. В городе закрыли спортивные залы, музеи и библиотеки.

22 церкви христианской секты Храм скинии свидетельства Шинь-чонджи также закрыты. В феврале церковь оказалась в центре вспышки коронавирусной инфекции, когда заразились сразу шесть тысяч членов этой религиозной общины.

Власти предупредили, что ограничения будут ужесточены, если за сутки будет зарегистрировано более 30 новых случаев заражения. В воскресенье, 21 июня, в стране было зарегистрировано 17 новых случаев, при этом шесть из них были “завозными”.

РГ Тесты на коронавирус в Южной Корее

Действительно, хотя цифры новых заболевших невелики, с мая количество зараженных возросло и стабильно превышает количество выздоравливающих. Несмотря на все усилия властей и медиков, в самых разных местах появляются новые и новые очаги заражения. Вот уже почти месяц в стране численность подтвержденных носителей COVID-19 постоянно растет. При этом налицо новая тенденция - пациенты дольше болеют.

Вся система находится в напряженном состоянии, а вернуться к обычной общественной и экономической жизни не получается.

В Южной Корее с момента регистрации первого случая заражения от Covid-19 скончались 280 человек. Всего было зарегистрировано боле 12 тысяч заболевших.

Всему виной ночные клубы?

Новая вспышка коронавируса могла начаться из нескольких ночных клубов в районе Итэвон в Сеуле.

Так уже было. В начале мая в столице Южной Кореи зафиксировали новую вспышку COVID-19, связанною с развлекательными заведениями. В стране обнаружили по меньшей мере 40 человек, которые заразились после посещения ночных клубов в Сеуле, а также в соседних городах: Инчхоне и Кёнгидо. Известно, что 17 из них заразились от 29-летнего мужчины, который 2 мая посетил три ночных клуба все в том же сеульском районе Итэвон.

Считают по-своему

Страна успешно справлялась с COVID-19, но теперь ожидает, что пандемия будет продолжаться месяцами.

По словам главы Корейского центра по контролю за заболеваниями Чон Юн Кен, первая волна пандемии закончилась еще в апреле. В мае количество новых случаев вновь стало расти, включая вспышки в ночных клубах Сеула. Между этими периодами суточные случаи снизились с почти тысячи до нуля.

Не оправдались надежды, что летняя жара приведет к спаду COVID-19. В Корее днем уже стабильно за 30 градусов и ярко светит солнце, но вирус не уходит.

Россияне заболели

16 российских моряков, которые сейчас находятся на корабле под флагом РФ в южнокорейском порту города Пусан, заразились коронавирусом.

Корабль, который отплыл из российского города Владивостока, прибыл в Южную Корею в воскресенье, 21 июня. По словам чиновника, по меньшей мере 60 человек, которые имели тесный контакт с моряками, включая южнокорейцев, которые сели на корабль для выгрузки груза, пошли на карантин и проходят проверку на наличие COVID-19.

В последнее время все больше случаев заражения COVID-19 среди иностранцев, которые въезжают в Корею. При этом у граждан некоторых стран показатель выявления вируса особенно высок. В этой связи власти страны начали ужесточать правила въезда для иностранцев. Новый порядок уже коснулся граждан Пакистана и Бангладеш, где особенно высокий процент выявленных инфицированных. Не исключено, что список стран, попавших под ограничения, власти Кореи в ближайшее время заметно расширят.