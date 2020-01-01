Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Twitter вновь "наказал" сообщение Трампа

Комментариев: 0
Соцсеть третий раз за месяц отметила твиты американского лидера как несоответствующие политике компании и закону об авторских правах.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
 
Социальная сеть Twitter во вторник, 23 июня, отметила пост президента США Дональда Трампа о том, что он не допустит создание протестующими "автономной зоны" в Вашингтоне, как нарушающий правила сервиса.
 
"Этот твит нарушает правила Twitter в отношении оскорбительного поведения. Однако сотрудники Twitter решили не закрывать к нему доступ, поскольку он может представлять собой предмет общественного интереса", - объяснили в сервисе.
 
Данная пометка означает, что пользователи не смогут оценивать и комментировать твит, а также делиться им, но будут иметь возможность размещать его на своей странице с собственным комментарием.
 
Напомним, Twitter третий раз за июнь отмечает посты Трампа. Так, в начале июня соцсеть заблокировала видеоролик главы Белого дома, посвященный памяти Джорджа Флойда за нарушение авторских прав.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: социальная сеть, twitter, Трамп, твиттер, Дональд Трамп
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь