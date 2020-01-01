Twitter вновь "наказал" сообщение Трампа

Соцсеть третий раз за месяц отметила твиты американского лидера как несоответствующие политике компании и закону об авторских правах.

Социальная сеть Twitter во вторник, 23 июня, отметила пост президента США Дональда Трампа о том, что он не допустит создание протестующими "автономной зоны" в Вашингтоне, как нарушающий правила сервиса.

"Этот твит нарушает правила Twitter в отношении оскорбительного поведения. Однако сотрудники Twitter решили не закрывать к нему доступ, поскольку он может представлять собой предмет общественного интереса", - объяснили в сервисе.

Данная пометка означает, что пользователи не смогут оценивать и комментировать твит, а также делиться им, но будут иметь возможность размещать его на своей странице с собственным комментарием.

Напомним, Twitter третий раз за июнь отмечает посты Трампа. Так, в начале июня соцсеть заблокировала видеоролик главы Белого дома , посвященный памяти Джорджа Флойда за нарушение авторских прав.

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