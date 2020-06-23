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Евросоюз не будет возобновлять сообщение с США, Россией и Бразилией - СМИ

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Европейский Союз после многих месяцев ограничений готовится открыть границы с 1 июля, но не для всех стран.
СМИ узнали, что Евросоюз не откроет границы для ряда стран
СМИ узнали, что Евросоюз не откроет границы для ряда стран
 
Евросоюз рассматривает возможность временно отказать во въезде на свою территорию гражданам ряда стран, среди которых США, Россия и Бразилия. Причиной такого решения является неблагополучная ситуация с распространением коронавируса в указанных государствах, сообщила 23 июня газета The New York Times, ссылаясь на проект соответствующего документа.
 
Отмечается, что в ЕС обсуждают два возможных списка приемлемых посетителей, основываясь на том, как страны справляются с пандемией COVID-19.
 
При этом оба возможных перечня исключают США и в то же время дают “зеленый свет” Китаю, подчеркнуло издание.
 
Также, по данным NYT, границы ЕС откроются для развивающихся стран, таких как Уганда, Куба и Вьетнам.
 
Напомним, в марте президент США Дональд Трамп запретил въезд из всех стран Европы, кроме Великобритании.
 
В ЕС раскритиковали решение главы Белого дома, отметив, что “коронавирус – это глобальный кризис, который требует сотрудничества, а не односторонних действий”.

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Теги: Россия, США, ЕС, Бразилия, Евросоюз, запрет, Коронавирус, Запрет на въезд
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Источник: korrespondent.net

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