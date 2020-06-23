Евросоюз не будет возобновлять сообщение с США, Россией и Бразилией - СМИ

Европейский Союз после многих месяцев ограничений готовится открыть границы с 1 июля, но не для всех стран.

СМИ узнали, что Евросоюз не откроет границы для ряда стран

Евросоюз рассматривает возможность временно отказать во въезде на свою территорию гражданам ряда стран, среди которых США, Россия и Бразилия. Причиной такого решения является неблагополучная ситуация с распространением коронавируса в указанных государствах, сообщила 23 июня газета The New York Times , ссылаясь на проект соответствующего документа.

Отмечается, что в ЕС обсуждают два возможных списка приемлемых посетителей, основываясь на том, как страны справляются с пандемией COVID-19.

При этом оба возможных перечня исключают США и в то же время дают “зеленый свет” Китаю, подчеркнуло издание.

Также, по данным NYT, границы ЕС откроются для развивающихся стран, таких как Уганда, Куба и Вьетнам.

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