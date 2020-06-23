Евросоюз не будет возобновлять сообщение с США, Россией и Бразилией - СМИ
Европейский Союз после многих месяцев ограничений готовится открыть границы с 1 июля, но не для всех стран.
Евросоюз рассматривает возможность временно отказать во въезде на свою территорию гражданам ряда стран, среди которых США, Россия и Бразилия. Причиной такого решения является неблагополучная ситуация с распространением коронавируса в указанных государствах, сообщила 23 июня газета The New York Times, ссылаясь на проект соответствующего документа.
Отмечается, что в ЕС обсуждают два возможных списка приемлемых посетителей, основываясь на том, как страны справляются с пандемией COVID-19.
При этом оба возможных перечня исключают США и в то же время дают “зеленый свет” Китаю, подчеркнуло издание.
Также, по данным NYT, границы ЕС откроются для развивающихся стран, таких как Уганда, Куба и Вьетнам.
Напомним, в марте президент США Дональд Трамп запретил въезд из всех стран Европы, кроме Великобритании.
В ЕС раскритиковали решение главы Белого дома, отметив, что “коронавирус – это глобальный кризис, который требует сотрудничества, а не односторонних действий”.
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