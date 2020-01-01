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В США бывший пастор предложил сносить статуи Христа

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Светлокожий Иисус Христос - форма отражения превосходства белой расы, полагает Шон Кинг. Его призыв в Twitter раскритиковали многие пользователи соцсети.
Бывший пастор призвал сносить статуи Христа из-за его белой кожи
Бывший пастор призвал сносить статуи Христа из-за его белой кожи
Getty Images
 
В США приверженец антирасистского движения, бывший пастор Шон Кинг предложил сносить европейские статуи Иисуса Христа из-за белого цвета кожи. Об этом он написал в Twitter во вторник, 23 июня. 
 
Кинг отметил, что “статуи белого европейца … должны спуститься”, поскольку они являются формой превосходства людей с белым цветом кожи.
 
“В Библии, когда семья Иисуса хотела спрятаться и смешаться с местным населением, угадайте, куда они отправились? В Египет! Не в Данию. Сносите статуи”, - заявил бывший пастор.
 
 
Пост Кинга набрал больше 15 тысяч комментариев, в большинстве из которых его слова осудили.
 
Ранее президент США Дональд Трамп распорядился арестовывать каждого, кто совершает акты вандализма в стране.
 
 
Напомним, на фоне антирасистских протестов в США, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией, по всему миру снесли десятки памятников.

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Теги: памятники и монументы, США, Иисус Христос, расизм, памятник, пастор, статуя, Христос
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Источник: korrespondent.net

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