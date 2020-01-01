В США бывший пастор предложил сносить статуи Христа

Светлокожий Иисус Христос - форма отражения превосходства белой расы, полагает Шон Кинг. Его призыв в Twitter раскритиковали многие пользователи соцсети.

В США приверженец антирасистского движения, бывший пастор Шон Кинг предложил сносить европейские статуи Иисуса Христа из-за белого цвета кожи. Об этом он написал в Twitter во вторник, 23 июня.

Кинг отметил, что “статуи белого европейца … должны спуститься”, поскольку они являются формой превосходства людей с белым цветом кожи.

“В Библии, когда семья Иисуса хотела спрятаться и смешаться с местным населением, угадайте, куда они отправились? В Египет! Не в Данию. Сносите статуи”, - заявил бывший пастор.

Пост Кинга набрал больше 15 тысяч комментариев, в большинстве из которых его слова осудили.

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