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Борис Немцов посмертно выиграл в ЕСПЧ

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Суд в Страсбурге обязал Россию в течение трех месяцев выплатить Жанне Немцовой как правопреемнику по делу отца 20 800 евро.
Немцов посмертно выиграл дело против России в ЕСПЧ
Немцов посмертно выиграл дело против России в ЕСПЧ
 
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) встал на сторону дочери убитого российского оппозиционера Бориса Немцова в деле против российского правительства и экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, скончавшегося в конце 2019 года. Об этом говорится в решении суда, опубликованном на его сайте во вторник, 23 июня.
 
Суд в Страсбурге обязал Россию в течение трех месяцев выплатить Жанне Немцовой как правопреемнику по делу отца 20 800 евро - в том числе 12 994 евро в качестве компенсации издержек и 7800 евро в качестве возмещения морального ущерба.
 
В иске, который в ЕСПЧ подал в 2010 году Борис Немцов, указывалось, что выплата 12 994 евро необходима, чтобы возместить сумму, которую ранее суд в РФ взыскал с него в пользу Лужкова.
 
В деле, которое экс-мэр Москвы выиграл в России в 2009 году, были нарушены права Немцова, а также газеты Коммерсант и журналистки Марии-Луизы Тирмастэ на свободу выражения мнения, считает ЕСПЧ. 
 
В 2009 году Лужков, занимавший пост мэра Москвы, подал в суд иск о защите чести и достоинства против политика Бориса Немцова, а также Коммерсанта и Тирмастэ.
 
Причиной послужила статья в Коммерсанте о книге Лужков: итоги, написанной Немцовым в соавторстве с Владимиром Миловым.
 
Лужкова возмутила приведенная в статье фраза Немцова, в которой он назвал тогдашнего мэра Москвы "вором и коррупционером". 30 ноября  2009 года Замоскворецкий районный суд Москвы взыскал в пользу Лужкова 500 тысяч рублей.
 
В феврале 2010 года Мосгорсуд оставил это решение в силе.
 
Жанна Немцова переведет выигранные средства в Фонд Бориса Немцова
 
В беседе с DW Жанна Немцова выразила уверенность в том, что Россия выплатит компенсацию, добавив, что полученные средства, после погашения судебных издержек, будут переведены в Фонд Бориса Немцова.
 
Она отметила, что если Россия до сих пор выплачивала компенсации в соответствии с решениями ЕСПЧ, то данные судом рекомендации она "в основном" не выполняла, продолжая "двигаться семимильными шагами... в сторону неправого государства".
 
Говоря о книге "Лужков: итоги", дочь убитого оппозиционера назвала ее "одним из уникальных докладов", который, по ее предположению, привел к уходу Лужкова с поста мэра Москвы.
 
"Да, европейское правосудие небыстрое - но и неотвратимое, - написал на своей странице в Facebook адвокат Прохоров. - Европейский суд, как мы и ожидали, признал правоту Бориса Немцова в его споре с Юрием Лужковым - о чем мы всегда говорили в наших судебных баталиях еще в 2009 - 2010 гг.".
 
 
Убийство Бориса Немцова
 
Борис Немцов был убит вечером 27 февраля 2015 года выстрелами в спину на Большом Москворецком мосту в непосредственной близости от Кремля.
 
В июле 2017 года Московский окружной военный суд приговорил пятерых исполнителей убийства к лишению свободы от 11 до 20 лет. Организаторы и заказчики преступления до сих пор не установлены.
 
Имя политика увековечено в названиях улиц и площадей в Вашингтоне, Вильнюсе, Киеве и Праге.
 
 
Юрий Лужков скончался 10 декабря 2019 года на 84-м году жизни в одной из клиник Мюнхена, где ему проводили операцию на сердце. 

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Теги: Лужков, дело, Немцов, ЕСПЧ
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Источник: korrespondent.net

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