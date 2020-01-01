Ухань или Кунг-флю: Трамп предложил новые названия для коронавируса

Американский лидер не устает напоминать, что вспышка COVID-19 распространилась именно из Китая.

Президент США Дональд Трамп предложил новые названия для коронавируса, вновь обратив внимание, что вспышка инфекции была зафиксирована в Китае. Об этом американский лидер заявил 23 июня на предвыборном митинге в штате Аризона, пишет ТАСС.

"У нас все было хорошо до эпидемии и будет после эпидемии. <...> Я могу дать (вирусу)19 имен: "Ухань", "Кунг-флю" (flu с англ. - грипп). Кто-то называет (коронавирус) "китайским гриппом". Но мы станем (после пандемии) гораздо сильнее, чем когда-либо до этого", - подчеркнул Трамп.

Как отмечает агентство, он несколько раз за митинг упомянул о Китае в контексте пандемии.

Напомним, президент США считает, что Китай несет ответственность за начало эпидемии коронавируса. Вашингтон обвиняет Пекин в сокрытии информации о происхождении COVID-19 и масштабах распространения инфекции.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet