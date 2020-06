Трамп пытался использовать власти Украины - Болтон

Американский лидер добивался от украинских властей расследования в отношении политического соперника Джо Байдена.

Президент США Дональд Трамп пытался добиться от украинских властей расследования в отношении своего политического соперника Джозефа Байдена. Об этом 23 июня заявил бывший помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон в интервью телекомпании Fox News.

Беседа была приурочена к выходу в свет мемуаров Болтона Комната, где это произошло: Мемуары Белого дома (The Room Where It Happened: A White House Memoir).

"Судя по моим наблюдениям, президент Трамп использовал в Украине властные полномочия, чтобы содействовать своим собственным политическим целям", - указал бывший советник

Он подчеркнул, что "были вызывающие сожаление действия, не все из которых были бы поводом для импичмента".

По словам Болтона, демократы, добиваясь импичмента Трампа, "взяли на вооружение стратегию, которая явно вела к неудаче, поскольку они преследовали прежде всего свои узкополитические цели".





Оппоненты американского лидера утверждали, что во время беседы он пытался убедить Владимира Зеленского начать расследование деятельности в Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи стране. Напомним, телефонный разговор президентов Украины и США в июне прошлого года вызвал скандал и стал поводом для объявления процедуры импичмента Трампа.Оппоненты американского лидера утверждали, что во время беседы он пытался убедить Владимира Зеленского начать расследование деятельности в Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи стране.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet