Болтон рассказал, как ему удалось написать книгу

Экс-помощник Дональда Трампа утверждает, что опирался на воспоминания и уничтожил все секретные документы.

Бывший советник президента США Джон Болтон заявил, что задумал написать мемуары еще работая в Белом доме. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News 23 июня.

"Это самое лучшее воспроизведение событий, которое я мог составить. Мне повезло иметь хорошую память", - подчеркнул Болтон, отвечая на вопрос, как ему удалось написать 500 страниц о событиях и воспроизвести цитаты официальных лиц.

"Обычно (записи) уничтожались в течение выходных после того, как они были сделаны. Я сжигал их в мешках и тому подобное", - указал экс-советник.

При этом он заявил, что после ухода из Белого дома у него не осталось никаких записей.

Напомним, книга воспоминаний Болтона Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома вышла в свет во вторник, 23 июня. В ней он достаточно откровенно описывает свою работу в администрации Дональда Трампа в 2018-2019 годах.

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