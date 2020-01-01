Болтон рассказал, как ему удалось написать книгу
Экс-помощник Дональда Трампа утверждает, что опирался на воспоминания и уничтожил все секретные документы.
Бывший советник президента США Джон Болтон заявил, что задумал написать мемуары еще работая в Белом доме. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News 23 июня.
"Это самое лучшее воспроизведение событий, которое я мог составить. Мне повезло иметь хорошую память", - подчеркнул Болтон, отвечая на вопрос, как ему удалось написать 500 страниц о событиях и воспроизвести цитаты официальных лиц.
"Обычно (записи) уничтожались в течение выходных после того, как они были сделаны. Я сжигал их в мешках и тому подобное", - указал экс-советник.
При этом он заявил, что после ухода из Белого дома у него не осталось никаких записей.
Напомним, книга воспоминаний Болтона Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома вышла в свет во вторник, 23 июня. В ней он достаточно откровенно описывает свою работу в администрации Дональда Трампа в 2018-2019 годах.
Американские власти через суд пытались запретить публикацию книги, вменяя Болтону нарушение обязательств о неразглашении государственной тайны.
Президент США заявил, что его экс-советник должен сесть за решетку.
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