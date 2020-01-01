В Мексике выросло число жертв мощного землетрясения

В стране зафиксировали 447 повторных подземных толчков, самый мощный из которых – магнитудой 4,6.

В результате сильного землетрясения в Мексике погибли не менее шести человек и еще 30 пострадали. Об этом в среду, 24 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление гражданской защиты штата Оахака.

"На территории штата подтверждено шесть смертей, четыре человека ранены. Оползни на трех федеральных и пяти региональных автомагистралях, 500 пострадавших строений и 15 медицинских центров, а также четыре археологических зоны", – говорится в сообщении управления в микроблоге в Twitter.

Напомним, 23 июня на юге Мексики произошло землетрясение магнитудой 7,4. Эпицентр подземных толчков располагался в 23 километрах южнее города Крусесита в штате Оахако. По данным Национальной сейсмологической службы, до 14.30 по местному времени были зафиксированы 447 повторных толчков, самый мощный из которых – магнитудой 4,6.

Землетрясение ощущалось в 11 штатах страны, однако десять из них – Чиапас, Герреро, Морелос, Табаско, Веракрус, Пуэбла, Мичоакан, Тласкала, Идальго и Мехико – не сообщили о серьезных разрушениях. При этом, по данным национального управления гражданской защиты, различные травмы получили 30 человек. Изначально сообщалось о двух погибших.

Напомним, в прошлом месяце в Иране произошло землетрясение магнитудой 5,2. Подземные толчки серьезно повредили древние районы города Дехдешт. Были повреждены многие исторические памятники, в том числе караван-сарай.

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