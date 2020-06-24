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В мире от коронавируса вылечились 5 млн человек

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За последние сутки в мире подтвердили около 163 тысяч новых случаев заражения. Умерли 5465 человек.
Сейчас активными остаются 3,83 млн случаев инфицирования коронавирусом
Сейчас активными остаются 3,83 млн случаев инфицирования коронавирусом

За время пандемии коронавируса COVID-19 зафиксировали 9,35 млн случаев заболевания. Выздоровели более 5 млн человек. Об этом сообщает статистический сайт Worldometers в среду, 24 июня.

Жертвами коронавируса стали почти 480 тысяч человек. Сейчас активными остаются 3,83 млн случаев инфицирования.

За последние сутки в мире подтвердили около 163 тысяч новых случаев заражения. В частности, в Бразилии коронавирус обнаружили у 40 тысяч человек. В США зафиксировали 36 тысяч новых случаев COVID-19, в Индии – более 15 тысяч, в России – почти 7,5 тысяч, в Мексике и Южной Африке по 4,5 тысяч.

В этот же день умерли 5465 человек. Больше всего жертв в Бразилии – 1364. В США зафиксировали 863 летальных случая, в Мексике – 759, в Индии – 468.

Ранее в ВОЗ предупредили, что пандемия коронавируса еще не достигла пика, а ее последствия могут затянуться на десятилетия.

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Теги: эпидемия, инфекция, жертвы, пандемия, заражение, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
MATROS    24.06.2020, 08:50
Оценка:  0
MATROS
Украинцы разделились: одни настаивают на том, что народных депутатов нужно вешать, другие требуют ограничиться расстрелом!!!
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