В авиакатастрофе в Мексике погибли четверо детей

Также погибли двое взрослых. Все жертвы были членами одной семьи. Устанавливаются причины крушения.

В Мексике разбился легкомоторный самолет CESSNA, погибли шесть человек, находившиеся на борту. Об этом сообщает Milenio в среду, 24 июня.

Известно, что самолет поднялся в небо из муниципалитета Камарго, штат Чиуауа, в направлении штата Синалоа. Все находившиеся в самолете были членами одной семьи. В результате аварии никто не выжил.

"Мы определили, что руководителю группы было 42 года, а также там была 23-летняя девушка и четверо несовершеннолетних - мальчики 14 и 15 лет, и девочки 12 и 13 лет", - информирует местная прокуратура.

Разбившийся самолет нашли на середине пути. Причины крушения неизвестны. Установлено, что самолет горел после падения, поэтому тела пассажиров также были сожжены.

Напомним, что ранее возле Рима разбился самолет, двое погибших. Частный самолет незадолго до аварии вылетел из школы пилотов Crazy Fly на аэродроме Ле-Грюньоль, чтобы пролететь над сельской местностью.

Также сообщалось, что четыре человека погибли при крушении вертолета на Чукотке. Власти Чукотки подтвердили гибель четырех человек при падении военного вертолета Ми-8 в аэропорту Угольные Копи, расположенном в Анадырском районе полуострова.

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