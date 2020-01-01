Какой праздник 24 июня 2020: приметы, чего нужно опасаться

Праздник солнца и День пралине, парад Победы и последний концерт Виктора Цоя и группы Кино – об этих и других событиях, произошедших 24 июня, в материале Korrespondent.net.

Сегодня, 24 июня, надо быть очень осторожными. В День Варнавы катается неведомая сила, причем среди бела дня. Также сегодня русалки устраивали свадьбы. И если русалка в мужья выбирала человека…

24 июня - 175-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 190 дней.

Что произошло 24 июня

День Парада Победы 1945 года. В ознаменование победы над Германией в Великой Отечественной войне назначаю 24 июня 1945 года в Москве на Красной площади парад войск Действующей армии, Военно-Морского Флота и Московского гарнизона - Парад Победы.

Парад Победы 1945 года. Facebook

День независимости Шотландии. Днем независимости было объявлено 24 июня 1314 года, когда шотландцы под предводительством короля Роберта Брюса победили англичан в битве при Баннокурне. Англия еще некоторое время не соглашалась признавать свободу Шотландии, но в 1328 году сдалась и подтвердила независимость страны.

Яанов день в Эстонии. В Эстонии второй по значению праздник после Рождества - Яанов (Иванов) день. Его традиционно справляют в деревнях и на хуторах, и он считается днем чудес и колдовства. До 1770 года Иванов день был официальным праздником. Его упразднение, однако, не стало поводом для того, чтобы народ охладел к нему, - Иванова ночь осталась любимым народным праздником.

Международный день феи. Феи впервые были упомянуты в кельтском и германском фольклоре - мифологическое существо метафизической природы, обладающее необъяснимыми, сверхъестественными способностями, ведущее скрытый образ жизни и при этом имеющее свойство вмешиваться в повседневную жизнь человека.

Международный день феи. artfile.me

День разноцветных стекол

Праздник солнца в Перу

День оживания музеев в США

День пралине в США

День рыбы в Конго

День Квебека в Канаде. Квебек - преимущественно франкоязычная провинция на востоке Канады. Город Квебек, основанный в 1608 году, известен своим хорошо сохранившимся колониальным центром, Королевской площадью и историческим Старым портом, в котором теперь бурлит ночная жизнь.

День Проплыть круг в США

День работников машиностроительной промышленности Азербайджана

Праздник Сан-Хуан Баутиста в Эквадоре

День кабокло в Бразилии. Это праздник, посвященный одной из этнических групп в составе бразильцев.

Какие события произошли 24 июня

1497 - Джон Кабот открыл Канаду (Ньюфаундленд).

1571 - на Филиппинах баском Мигелем Лопесом Легаспи основан город Манила.

1717 - в день Святого Иоанна представители английских масонских лож собрались в пивной Гусь и вертел и учредили Великую ложу Англии - объединение всех имевшихся лож. Масонство оформилось как организованное движение.

1793 - французский Конвент принял первую демократическую конституцию (которая так и не была приведена в действие). Франция провозглашена республикой.

1812 - армия Наполеона, перейдя реку Неман, вторглась на территорию Российской империи. Началась Отечественная война 1812 года.

1893 - норвежский исследователь Фритьоф Нансен отправился к Северному полюсу на судне Фрам (Вперед).

1894 - на конгрессе в Париже, созванном по инициативе барона Пьера де Кубертена, приняты решения об образовании МОК и проведении раз в четыре года Олимпийских игр.

1901 - в Париже открылась первая выставка 19-летнего художника из Барселоны Пабло Руиса Пикассо.

1916 - впервые сумма контракта звезды Голливуда составила семизначное число. "Возлюбленная Америки" Мэри Пикфорд подписала контракт со студией Paramount Pictures на сумму 1 040 000 долларов США.

1930 - первое использование радара для обнаружения самолетов (Анакостия, округ Колумбия).

1934 - столица Украины перенесена из Харькова в Киев.

1935 - в Тбилиси открылась первая в СССР детская железная дорога.

1940 - Впервые телекамеры были использованы для освещения политического события - съезда республиканцев, выбиравших своего кандидата на президентские выборы в США.

1941 - сообщения о военных действиях стало давать Советское Информбюро.

1945 - Парад Победы на Красной площади. Парад принимал Маршал Советского Союза Г. К. Жуков. Командовал парадом Маршал Советского Союза К. К. Рокоссовский. Кульминацией парада стало бросание нацистских штандартов и знамен к мавзолею Ленина.

1951 - началось коммерческое цветное телевещание (CBS).

1959 - в Москве Н. С. Хрущев пообещал вице-президенту США Ричарду Никсону показать "кузькину мать".

Никита Хрущев. Twitter

1963 - В студии Би-Би-Си в английской столице городе Лондоне продемонстрирован бытовой видеомагнитофон.

1982 - запущен Союз-Т-6 с первым французским космонавтом на борту (Жан-Лу Кретьеном).

1990 - последний концерт Виктора Цоя и группы Кино, состоявшийся на стадионе Лужники.

Кто родился 24 июня

1852 - Фридрих Леффлер, немецкий бактериолог и гигиенист, один из основоположников медицинской микробиологии.

1875 - Роберт Гарретт, американский спортсмен, первый олимпийский чемпион в толкании ядра и метании диска, двукратный чемпион и 4-кратный призер первой Олимпиады (1896).

1881 - Григорий Котовский (убит в 1925 году), революционер, герой Гражданской войны в России, военный и политик.

1900 - Михаил Запашный, советский артист, основатель цирковой династии Запашных.

1911 - Хуан Мануэль Фанхио, аргентинский автогонщик, 5-кратный чемпион мира в классе Формула-1.

Хуан Мануэль Фанхио. Twitter

1932 - Дэвид Мактаггарт, канадский активист, основатель всемирного экологического движения Greenpeace.

1944 - Джефф Бек, британский гитарист-виртуоз, композитор, 7-кратный лауреат премии Грэмми.

1987 - Лионель Месси, аргентинский футболист.

Лионель Месси. YouTube

Какой сегодня церковный праздник

Католическое Рождество Иоанна Крестителя. 24 июня католическая церковь отмечает торжественный праздник - Рождество Иоанна Предтечи, который установлен в воспоминание событий, связанных с рождением Иоанна Крестителя, которые описаны в Евангелии от Луки.

Традиция прославлять Иоанна Крестителя в дни его рождения и мученической кончины сложилась еще в первых христианских общинах.

С 3 века праздник Рождества Иоанна Предтечи уже широко отмечался как восточными, так и западными христианами - его называли "светлым торжеством" и "денницей Солнца правды". В начале 4 века праздник был введен в христианский календарь.

Народный праздник 24 июня

Сегодня День Варнавы. Православная церковь отмечает память святого Варнавы - основателя Кипрской церкви, одного из апостолов от семидесяти (в число этих "семидесяти" включают учеников Иисуса Христа и их учеников).

Считалось, что в этот день по травам, по лугам катается неведомая сила. Интересно, что в этом случае разгул нечисти приходился на полдень, а не на ночное время, как обычно.

День Варнавы. Facebook

Говорили, что бесы на Варнаву делят между собой уделы: кому в сенях хомуты и вожжи спутывать, кому к детям неведомой болезнью приходить, кому род людской пугать, а кому травы ядом наполнять.

С 24 июня начинались русальные дни, в которых водяные духи становились видимыми. Они веселились и устраивали свадьбы. Хорошо, если русалка выбирала в мужья лешего. Если же она обращала внимание на живого человека, то заманивала его в глухое место, где могла защекотать до смерти. Во многих областях в эту ночь люди гуляли до рассвета. Они разводили костры, возле которых танцевали и пели.

Русальные дни. livejournal.com

Приметы 24 июня

Туман по воде стелется – к урожаю грибов

На Варнаву не рви траву - скотина зимой без кормов останется



Именины

Варнава, Варфоломей, Данута, Ефрем, Иоанн, Мария, Феопент.

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